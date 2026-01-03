Введите ваш ник на сайте
Орлов назвал главную проблему российского футбола

3 января, 11:53
9

Комментатор Геннадий Орлов сформулировал проблему отечественного футбола.

«Футбольные менеджеры – самая большая проблема у нас. Генеральными директорами, членами правления должны быть футбольные люди. Для меня всегда образцом в этом плане была «Бавария». Беккенбауэра уже нет, но Хенесс, Румменигге до сих пор в руководстве клуба. И «Бавария» всегда наверху, потому что редко допускает ошибки в селекционной работе – все разбираются в футболе!

У нас тоже есть умные футбольные люди. Их немного, но для команд РПЛ хватит. То, что Константина Зырянова сделали председателем правления «Зенита», – прогрессивно для клуба. И Семака это тоже касается. Раньше-то все иностранцы работали, и с какими именами, настоящие тренеры! Они внесли свой вклад в успехи клуба, но, к сожалению, у них ни один российский футболист после Денисова не заиграл, не стал ведущим игроком.

Нашим же футбольным менеджерам нужно менять свой менталитет и давать дорогу молодым, способным, дерзким – тем, кто действительно этого заслуживает», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
lek!
1767430849
Почему - то про коррупция забыл сказать . И то что у кого денег и статуса больше , тому благоволят судьи .
Ответить
рылы
1767432960
неведомо, каким образом, но его покусал мостовой (который царь), раз гена теперь тоже заверещал о футбольных людях. млять, нам бабки надо зарабатывать - и для этого был приглашён вообще хоккеист медведев. и что он сделал? да кучу денег принёс клубу, продав того же малкома за 60 лямов, благодаря своим связям. а ваши "футбольные" люди так смогут?
Ответить
Foxitkuban
1767433191
Тут еще одна проблема есть - "эксперты", типа Ловчева или Мостового. Сами из себя ничего не представляют, но мнят себя специалистами. А СМИ и "мамкины комментаторы" им вторят.
Ответить
NewLife
1767433561
Единственная проблема нашего футбола это газпром.
Ответить
Тинез Розоп
1767433612
Начальники твои Газпромовские…( вот главная проблема)
Ответить
