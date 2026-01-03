Орлов назвал главную проблему российского футбола

Комментатор Геннадий Орлов сформулировал проблему отечественного футбола.

«Футбольные менеджеры – самая большая проблема у нас. Генеральными директорами, членами правления должны быть футбольные люди. Для меня всегда образцом в этом плане была «Бавария». Беккенбауэра уже нет, но Хенесс, Румменигге до сих пор в руководстве клуба. И «Бавария» всегда наверху, потому что редко допускает ошибки в селекционной работе – все разбираются в футболе!

У нас тоже есть умные футбольные люди. Их немного, но для команд РПЛ хватит. То, что Константина Зырянова сделали председателем правления «Зенита», – прогрессивно для клуба. И Семака это тоже касается. Раньше-то все иностранцы работали, и с какими именами, настоящие тренеры! Они внесли свой вклад в успехи клуба, но, к сожалению, у них ни один российский футболист после Денисова не заиграл, не стал ведущим игроком.

Нашим же футбольным менеджерам нужно менять свой менталитет и давать дорогу молодым, способным, дерзким – тем, кто действительно этого заслуживает», – сказал Орлов.