Орлов высказался о возможной замене комментаторов искусственным интеллектом

Комментатор Геннадий Орлов призвал не внедрять искусственный интеллект в его сферу деятельности.

– Сейчас во все сферы жизни агрессивно проникает искусственный интеллект. Допускаете, что ИИ со временем заменит комментаторов?

– Слушайте, не лишайте людей работы (смеeтся). Человеческий фактор для меня всегда был и остаeтся на первом месте. Мне хочется услышать не объективное мнение искусственного интеллекта, а живые человеческие интонации. И эти интонации должны быть очень доверительными и уважительными, чтобы привлекать людей к футболу.