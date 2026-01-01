Орлов: «Радуюсь, когда вспоминают мои ошибки, оговорки»

Комментатор Геннадий Орлов не против, чтобы вспоминали его ляпы.

– Кого из молодых коллег-комментаторов вы слушаете с удовольствием?

– Я всем им желаю успеха. Комментаторская профессия очень сложная – это я могу сказать с полной уверенностью. Ты как на подиуме находишься: любая оговорка, шутка на виду. Но, знаете, я даже радуюсь, когда болельщики вспоминают мои ошибки, оговорки 2004, 2005 года. Это мне же плюс – значит, я для них был важен.

Однако у нас на советском телевидении никогда не считалось ошибкой произношение иностранной фамилии. Они же могут по-разному звучать. Это вообще не главное. Для российских комментаторов главное – русские фамилии правильно произносить. Смешно же будут выглядеть претензии к французскому или немецкому комментатору: «Ты неправильно произносишь фамилию Кержаков». А еe вообще по-французски или по-немецки не выговорить! К этому надо относиться спокойно, с улыбкой.