Реакция Газзаева на новость о назначении в клуб РПЛ

Валерий Газзаев не подтвердил, но и не опроверг слухи о возвращении в «Динамо».

Сообщалось, что 71-летний тренер может стать генеральным директором или председателем совета директоров московского клуба.

«Самую точную информацию даст руководство московского «Динамо», – сказал Газзаев.