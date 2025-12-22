Реакция Газзаева на новость о назначении в клуб РПЛ

Валерий Газзаев не подтвердил, но и не опроверг слухи о возвращении в «Динамо».
Сообщалось, что 71-летний тренер может стать генеральным директором или председателем совета директоров московского клуба.
«Самую точную информацию даст руководство московского «Динамо», – сказал Газзаев.
- Динамовцы ушли на зимнюю паузу в РПЛ на 10-м месте с 21 очком в 18 турах.
- Газзаев трижды был в «Динамо»: с 1979 по 1985 год в качестве футболиста, с 1991 по 1993 и с 1999 по 2001 год – в качестве тренера.
Источник: «Р-Спорт»