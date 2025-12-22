Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тикнизян раскрыл, какую зарплату требовал у «Зенита»

Сегодня, 21:47

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал о переговорах с «Зенитом», когда выступал за «Локомотив».

«Вариант с «Зенитом» был близок скорее для «Локомотива», чем для меня. На меня «Зенит» вышел на зимних сборах [в 2024 году]. На тот момент «Локомотив» шел на 3-й строчке и имел небольшое отставание от первого места.

Тогда в телефонном диалоге с [агентом Клюевым] Сашей мы пришли к тому, что «Зенит» – это показатель того, что ты движешься в правильном направлении. Но нам надо было сфокусироваться на Европе и через полгода попытаться уехать за границу.

«Зенит» предложил очень хорошие условия личного контракта. На тот момент я думал, что могу прийти в «Локомотив» и сказать, что я отказываюсь, но, пожалуйста, чтобы я понимал, что мою преданность, старания и веру оценили в клубе, я могу попросить о прибавке в виде 5-10% от зарплаты? Тот контракт с «Зенитом» меня не соблазнял.

Мне сказали: нет предложения – нет повышения. Естественно, это задело меня за мужское.

Тогда я вступил в переговоры с «Зенитом». Они дошли до определенного этапа, но на этом все и закончилось. Потому что мы не договорились по условиям личного контракта. И я скажу честно, хоть «Зенит» и огромный клуб, я всегда смотрел в другом направлении.

Просил ли я 2 миллиона евро? Я таких вещей не стесняюсь. Озвучить цифры – почему бы и нет? «Зенит» предлагал мне 11,5 млн [рублей в месяц], я попросил 13.

Я ждал реакции от «Зенита» – вступят ли они в переговоры, будут ли пытаться найти компромисс. Но когда они поставили четкие конкретные условия – так или никак, я сказал «никак». На этом все закончилось.

Здесь дело не в деньгах. Если бы я хотел денег, то согласился бы на это предложение. Оно было в 2,5 раза больше, чем в «Локомотиве». Мне важно было понимать, будут ли на меня рассчитывать на футбольном поле или берут дырку затыкать», – заявил Тикнизян.

  • Игрок ушел в «Црвену Звезду» прошлым летом за 1,7 млн евро.
  • В новой команде он сделал 2 ассиста в 25 матчах.

Еще по теме:
Позиция Тикнизяна насчет возвращения в РПЛ 4
Агент Тикнизяна высказался о переговорах с клубом РПЛ
Клуб РПЛ ведет переговоры с Тикнизяном 5
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Зенит Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Глушаков назвал главного таланта, с которым он играл
23:48
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
23:36
2
Тикнизян раскрыл, сколько денег потерял из-за перехода в «Црвену Звезду»
23:23
ФотоИгрок едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке африканских наций
23:11
Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе
22:56
Маркиньос принял решение о будущем в «Спартаке»
22:48
1
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
22:40
1
Клуб РПЛ рискует не доиграть сезон из-за огромных долгов
22:22
11
Глушаков составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
21:57
Тикнизян раскрыл, какую зарплату требовал у «Зенита»
21:47
Все новости
Все новости
Маркиньос принял решение о будущем в «Спартаке»
22:48
1
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
22:40
1
Клуб РПЛ рискует не доиграть сезон из-за огромных долгов
22:22
11
Глушаков составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
21:57
Тикнизян раскрыл, какую зарплату требовал у «Зенита»
21:47
В ЦСКА придумали, как опередить «Зенит» в борьбе за Воробьева
21:35
6
Хохлов оценил спорное высказывание Слишковича: «Что за пессимизм?»
20:27
1
ФотоОпределен лучший форвард в истории чемпионата России
19:58
8
Два клуба готовят предложения по Воробьеву из «Локомотива»
19:57
«Зенит» поспорит с двумя московскими клубами за Иву из «Рубина»
19:45
Гаджиев в 90-х соскочил с антидепрессантов: «Это буря в стакане»
19:19
Писарский отказался от перехода в зарубежный клуб ради Медиалиги
18:36
1
Бубнов – об участнике ЛЧ: «Краснодар» бы его прибил»
18:18
3
Серхио Рамос встретил огромного ежа в Краснодаре: «Такие бывают!?»
17:35
1
Орлов двумя словами описал Талалаева
17:00
6
Хохлов раскрыл, сколько денег потерял из-за мошенников
16:37
5
В России футболист играл под препаратами от лудомании
16:29
6
ВидеоКарпин стал Дедом Морозом в новогоднем ролике сборной России
15:57
1
Погребняк прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
15:45
4
Реакция Газзаева на новость о назначении в клуб РПЛ
15:31
4
71-летний Газзаев может вернуться в клуб РПЛ
15:15
2
Орлов обратился к «Лукойлу»: «Ну что же вы, не понимаете?»
15:00
14
Хохлов объяснил, почему не думает о пересадке волос
14:48
1
Стало известно место России в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года
14:38
2
Агент Самошникова прояснил будущее защитника в «Спартаке»
13:59
7
Хохлов сказал, получил ли 65 миллионов рублей от соцсети после победы в российском суде
13:28
1
«Зенит» может расстаться с легионером
13:11
2
Экс-игрок юношеской сборной России сменил спортивное гражданство
12:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 