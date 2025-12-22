Тикнизян раскрыл, какую зарплату требовал у «Зенита»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал о переговорах с «Зенитом», когда выступал за «Локомотив».

«Вариант с «Зенитом» был близок скорее для «Локомотива», чем для меня. На меня «Зенит» вышел на зимних сборах [в 2024 году]. На тот момент «Локомотив» шел на 3-й строчке и имел небольшое отставание от первого места.

Тогда в телефонном диалоге с [агентом Клюевым] Сашей мы пришли к тому, что «Зенит» – это показатель того, что ты движешься в правильном направлении. Но нам надо было сфокусироваться на Европе и через полгода попытаться уехать за границу.

«Зенит» предложил очень хорошие условия личного контракта. На тот момент я думал, что могу прийти в «Локомотив» и сказать, что я отказываюсь, но, пожалуйста, чтобы я понимал, что мою преданность, старания и веру оценили в клубе, я могу попросить о прибавке в виде 5-10% от зарплаты? Тот контракт с «Зенитом» меня не соблазнял.

Мне сказали: нет предложения – нет повышения. Естественно, это задело меня за мужское.

Тогда я вступил в переговоры с «Зенитом». Они дошли до определенного этапа, но на этом все и закончилось. Потому что мы не договорились по условиям личного контракта. И я скажу честно, хоть «Зенит» и огромный клуб, я всегда смотрел в другом направлении.

Просил ли я 2 миллиона евро? Я таких вещей не стесняюсь. Озвучить цифры – почему бы и нет? «Зенит» предлагал мне 11,5 млн [рублей в месяц], я попросил 13.

Я ждал реакции от «Зенита» – вступят ли они в переговоры, будут ли пытаться найти компромисс. Но когда они поставили четкие конкретные условия – так или никак, я сказал «никак». На этом все закончилось.

Здесь дело не в деньгах. Если бы я хотел денег, то согласился бы на это предложение. Оно было в 2,5 раза больше, чем в «Локомотиве». Мне важно было понимать, будут ли на меня рассчитывать на футбольном поле или берут дырку затыкать», – заявил Тикнизян.