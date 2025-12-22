Хохлов объяснил, почему не думает о пересадке волос

Тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о пересадке волос.

– Сегодня в моде пересадка волос. Задумываетесь?

– Нет. Хотя многие это практикуют. Начиная с Дика Адвоката. Он решился на операцию еще в 1998-м, когда я у него в ПСВ играл.

Лет пять назад три приятеля в Турции волосы нарастили. Но у меня никогда подобных мыслей не возникало.

В молодости, конечно, переживал, что рано полысел. Искал разные средства, какие-то капли втирал. Но когда осознал, что дело в генах – успокоился. Дедушка уже в 25 лет был как Котовский.

Я, кстати, и татуировки не жалую. У меня их нет и не будет. Хочу остаться таким, каким создал Господь.