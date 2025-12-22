Бубнов – об участнике ЛЧ: «Краснодар» бы его прибил»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил силу «Краснодара» и «Буде-Глимта».

– Я не уверен, что у нас чемпионат сильнее норвежского. Сейчас вообще тяжело сравнивать.

– Подожди. Ты не веришь, что чемпионат России сильнее норвежского?!

– Нет.

– Ты чего?!

– Стeпа же говорил, что «Краснодар» проиграет «Буде-Глимт».

– Ну у Стeпы оригинальное мышление.

– «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов показывает свой уровень. Как по мне, он выше, чем у российских команд.

– Да? Ну «Краснодар» тоже свой уровень показал бы. И «Буде-Глимт» бы этот прибил.

– Сомневаюсь сильно.

– Всe, ладно. Это пока они не сыграют… А они не сыграют в ближайшие два года.

– В прошлом сезоне «Буде-Глимт» в полуфинал, по-моему, вышел Лиги Европы. Плохой уровень? Ничего себе.

– Ну не Лиги чемпионов же!