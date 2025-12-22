Введите ваш ник на сайте
Бубнов – об участнике ЛЧ: «Краснодар» бы его прибил»

Сегодня, 18:18
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил силу «Краснодара» и «Буде-Глимта».

– Я не уверен, что у нас чемпионат сильнее норвежского. Сейчас вообще тяжело сравнивать.

– Подожди. Ты не веришь, что чемпионат России сильнее норвежского?!

– Нет.

– Ты чего?!

– Стeпа же говорил, что «Краснодар» проиграет «Буде-Глимт».

– Ну у Стeпы оригинальное мышление.

– «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов показывает свой уровень. Как по мне, он выше, чем у российских команд.

– Да? Ну «Краснодар» тоже свой уровень показал бы. И «Буде-Глимт» бы этот прибил.

– Сомневаюсь сильно.

– Всe, ладно. Это пока они не сыграют… А они не сыграют в ближайшие два года.

– В прошлом сезоне «Буде-Глимт» в полуфинал, по-моему, вышел Лиги Европы. Плохой уровень? Ничего себе.

– Ну не Лиги чемпионов же!

Бубнов дал совет Сафонову 1
Бубнов ответил, кто сильнее – Батраков или Головин: «По всем параметрам» 7
Бубнов – о Радимове: «Вообще никакой был!» 3
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Буде-Глимт Бубнов Александр
Mirak92
1766419142
языком ты погпу перебьешь, аналитик маразматик
Ответить
Цугундeр
1766419328
)) Кто-то "Мальме" не прибил, кто-то "АЕК Ларнака", а кое- кто и с "Мольде"(та же Норвегия)) посасывал и со шведским АИКом копыта на газоне в Химках оставил..) А , ну Краснодар это другое..)
Ответить
k611
1766419923
Это всё теория, а на практике фиг его знает...
Ответить
