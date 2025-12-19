Введите ваш ник на сайте
Орлов охарактеризовал Сафонова двумя словами

Вчера, 23:37
5

Комментатор Геннадий Орлов назвал вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова «наглым парнем».

«Меня родители детей часто спрашивают: «Сын 8-10 лет хочет играть в футбол...» Я отвечаю им: «Ребят, вы подумайте, что делает профессиональный спорт с человеком».

Отрицательные качества ведь: гордыня, себялюбие, расталкивать всех в борьбе за первое место. Увы, всe это – часть профессии.

А если ты не хочешь быть первым, зачем тогда заниматься спортом? Все спортсмены приходят заниматься, чтобы побеждать. Поэтому родителям нужно подумать: или физкультурой пусть дети занимаются, или профессиональным спортом.

Вот в этом смысле Матвей Сафонов имеет все грехи, которые я сейчас назвал, с точки зрения церкви: гордыня, себялюбие. А в профессиональном спорте без этого не обойдeшься. Он – наглый парень, по-настоящему уверенный в себе.

И Аршавин такой. И любая другая звезда. Роналду такой, Месси такой. К этому надо привыкать и смотреть не на их человеческую сущность, а как они играют. Они мастера и профессионалы своего дела. А вратарь – это вообще половина команды», – сказал Орлов.

  • 26-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
  • В финале Межконтинентального кубка российский голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.

Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1766180007
Орлов , чёрт тебя дери , ты мой ровесник , читаю твои комменты и думаю , успокойся , недалёкий, что ты лепишь ? Вспомни свою карьеру в Зене , стыдно просто , и замри на этом . Сафонов скребёт свою скрипку , и у него всё получается . Можно только наблюдать и оценивать , потому как он никого не спрашивает . Отстаньте от парня , ему ещё работать и работать . Матвей , никого не слушай , кроме как своё сердце и чуйку , всё у тебя получится .
Ответить
Foxitkuban
1766212142
Старого понесло
Ответить
Бумбраш
1766216067
Бывший посредственный игрочишка Ленинградского зинита сам кого то растолкал? Или во времена союза зинка была сборищем физкультурников?
Ответить
Красногвардейчик
1766221663
Гена...а ты кого растолкал? лавочник харьковского Металлиста?)) Но спеси, гордыни, себялюбии и прочих грехов, в тебе хоть отбавляй))
Ответить
