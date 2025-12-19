Орлов охарактеризовал Сафонова двумя словами

Комментатор Геннадий Орлов назвал вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова «наглым парнем».
«Меня родители детей часто спрашивают: «Сын 8-10 лет хочет играть в футбол...» Я отвечаю им: «Ребят, вы подумайте, что делает профессиональный спорт с человеком».
Отрицательные качества ведь: гордыня, себялюбие, расталкивать всех в борьбе за первое место. Увы, всe это – часть профессии.
А если ты не хочешь быть первым, зачем тогда заниматься спортом? Все спортсмены приходят заниматься, чтобы побеждать. Поэтому родителям нужно подумать: или физкультурой пусть дети занимаются, или профессиональным спортом.
Вот в этом смысле Матвей Сафонов имеет все грехи, которые я сейчас назвал, с точки зрения церкви: гордыня, себялюбие. А в профессиональном спорте без этого не обойдeшься. Он – наглый парень, по-настоящему уверенный в себе.
И Аршавин такой. И любая другая звезда. Роналду такой, Месси такой. К этому надо привыкать и смотреть не на их человеческую сущность, а как они играют. Они мастера и профессионалы своего дела. А вратарь – это вообще половина команды», – сказал Орлов.
- 26-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
- В финале Межконтинентального кубка российский голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.