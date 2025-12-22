Введите ваш ник на сайте
Орлов двумя словами описал Талалаева

22 декабря, 17:00
9

Комментатор Геннадий Орлов похвалил главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– Не помешают ли Талалаеву эпатажные высказывания и экспрессия в прессе? Потому что когда всe хорошо – ты вот так выступаешь. А когда всe плохо – тебе потом припомнят.

– Вы понимаете, жизнь и спорт – в борьбе, особенно в командных видах спорта. Это сложнейшие тренерские профессии.

Это разрядка у Талалаева какая-то. Но он всe понимает, он толковый парень.

И вот, когда пауза на сборные была, можно было поехать в Калининград, устроить выходной. А он поехал на базу в Подмосковье и два сбора для «Балтики» провeл.

Воспользовался тем, что никого не берут в сборные. Тренер хороший. Считаю, у нас есть ещe хорошие российские специалисты. Не надо звать иностранцев, нужно ставить своих.

  • «Балтика» ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1766413637
Хорошую идею зинке подкидываю, вместо иностранца семака поставить россиянина орлова. Пусть покажет всем как надо, а не языком шлепает
Ответить
Cleaner
1766434338
Талалаев ОДНИМ жестом ответил Орлову! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
crf57
1766469009
А почему,если он толковый тренер, его гнали поганой метлой из всех предыдущих команд!?
Ответить
Интерес
1766476050
В "Балтике" было три сборника :Хиль,Ковалёв и Бевеев. Геннадий Сергеевич в пылу пенсионерского задора забыл, кто был в "Зените" тренерами до Семака.Или что-то изменилось в подходе к этой проблеме?.
Ответить
Главные новости
Арустамян – о Станковиче: «Взрослый мужик не имеет права так говорить»
23:43
ФотоБывший игрок ЦСКА выложил фото в футболке «Зенита»
23:25
Ветеран ЦСКА высказался об уходе Дивеева в «Зенит»
23:20
«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова
22:51
2
Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»
22:40
Определен лучший полузащитник в истории чемпионата России
22:22
2
Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером»
22:18
«Зенит» потребовал 40 миллионов за своего игрока
21:52
5
ФотоХабиб и Ибрагимович сошлись в схватке по армрестлингу
21:32
3
«Все трое послали куда подальше»: названы имена тренеров, которых хотело «Динамо»
21:26
1
Все новости
Аршавин оценил результаты «Зенита» в первой части РПЛ
23:34
ФотоСимволическая сборная из игроков стран бывшего СССР
22:59
Определен лучший полузащитник в истории чемпионата России
22:22
2
Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером»
22:18
«Зенит» потребовал 40 миллионов за своего игрока
21:52
5
Тарханов назвал тренера, которому стоит дать шанс в «Спартаке» вместо Карседо
21:39
2
«Все трое послали куда подальше»: названы имена тренеров, которых хотело «Динамо»
21:26
1
Экс-игрок сборной России рассказал, почему больше не ездит в Европу
21:14
1
Мостовой подтвердил переговоры с московским клубом: «Я в процессе»
20:54
2
Станкович после назначения в «Црвену Звезду» захотел подписать игрока РПЛ
20:41
1
Губерниев прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»
20:27
2
Мор предложил «Спартаку» 3 кандидатуры на пост тренера
20:18
1
Игрок «Зенита» попал в список лучших молодых игроков не из топ-5 лиг
20:13
Экс-арбитр РПЛ признался в принятой взятке: «Теперь у меня квартира в центре Москвы»
20:04
10
Стало известно, почему Джикия отказался от перехода в «Динамо» и «Локомотив»
19:52
1
Мостовой возглавит футбольный клуб из Москвы
19:46
4
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
19:40
5
Селюк: «Гусев в «Динамо» будет успешнее Анчелотти»
19:25
Карпин сообщил подробности знаменитой стычки с Зиданом
19:15
Ташуев – о предполагаемом новом тренере «Спартака»: «Его никто не знает»
18:59
6
«Вижу хорошие перспективы»: Комбаров – о возможном назначении в «Спартак»
18:45
3
Петржела оценил перспективы Дивеева в «Зените»
18:25
Экс-игрок «Химок»: «Садыгов кинул государство, спортсменов и персонал на 1,3 миллиарда рублей»
18:11
21
Реакция Мостового на предполагаемого нового тренера «Спартака»
17:55
3
«Зенит» и ЦСКА согласовали обмен футболистами
17:42
20
Стало известно, почему «Рубин» не может уволить Рахимова
17:23
Непомнящий выявил божий дар у Батракова
17:13
1
Кафанов возглавит «Рубин» только до лета – известно, кто его заменит
17:01
6
  • Читайте нас: 