Орлов двумя словами описал Талалаева

Комментатор Геннадий Орлов похвалил главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– Не помешают ли Талалаеву эпатажные высказывания и экспрессия в прессе? Потому что когда всe хорошо – ты вот так выступаешь. А когда всe плохо – тебе потом припомнят.

– Вы понимаете, жизнь и спорт – в борьбе, особенно в командных видах спорта. Это сложнейшие тренерские профессии.

Это разрядка у Талалаева какая-то. Но он всe понимает, он толковый парень.

И вот, когда пауза на сборные была, можно было поехать в Калининград, устроить выходной. А он поехал на базу в Подмосковье и два сбора для «Балтики» провeл.

Воспользовался тем, что никого не берут в сборные. Тренер хороший. Считаю, у нас есть ещe хорошие российские специалисты. Не надо звать иностранцев, нужно ставить своих.