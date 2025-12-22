Глушаков назвал главного таланта, с которым он играл

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высоко отозвался о бывшем партнере по московской команде Квинси Промесе.

– Кто самый талантливый из твоих партнeров по команде?

– Пусть будет Промес. Потому что мы понимали: когда он заходил в центр, я уходил на край – наш треугольник работал.

Некоторые говорили, что тот, кто попадал к нам на фланг, оказывался в «дурдоме». Потому что мы постоянно менялись, и соперники не могли понять, кто у нас где играет.

Спрашивали: «Что ты тут слева делаешь в защите? Почему Промес в центре? Этот там бегает, другой – тут». Мы всe время договаривались и менялись.

Это была не одна «посиделочка» – нужно было решить вопрос, фишки подвигать. Мы сидели, общались, договаривались, и сразу всем было понятно, кто куда уходит.