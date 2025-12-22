Клуб РПЛ рискует не доиграть сезон из-за огромных долгов

Финансовые проблемы «Ростова» усугубились к зимней паузе.

Долг клуба достиг 4-5 миллиардов рублей, из-за чего они рискуют не доиграть сезон-2025/26.

На сегодняшний день у ростовчан неоплаченные тренировочные сборы и задолженность по зарплате с сентября-октября.

Даже государственное финансирование в размере 700 миллионов рублей до сих пор не подтверждено – эти деньги просто не запланированы в проекте бюджета на 2026 год.

Бизнесмен Иван Саввиди отказался брать клуб с миллиардными долгами. Даже если «Ростов» найдет средства на весеннюю часть, то лицензию на следующий сезон РПЛ вряд ли получит.