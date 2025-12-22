Введите ваш ник на сайте
Клуб РПЛ рискует не доиграть сезон из-за огромных долгов

Сегодня, 22:22
11

Финансовые проблемы «Ростова» усугубились к зимней паузе.

Долг клуба достиг 4-5 миллиардов рублей, из-за чего они рискуют не доиграть сезон-2025/26.

На сегодняшний день у ростовчан неоплаченные тренировочные сборы и задолженность по зарплате с сентября-октября.

Даже государственное финансирование в размере 700 миллионов рублей до сих пор не подтверждено – эти деньги просто не запланированы в проекте бюджета на 2026 год.

Бизнесмен Иван Саввиди отказался брать клуб с миллиардными долгами. Даже если «Ростов» найдет средства на весеннюю часть, то лицензию на следующий сезон РПЛ вряд ли получит.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Ростов
Garrincha58
1766432162
Доигрались, выход один срочно продавать своих лучших игроков и доиграть с молодёжкой это будет вылет ну и пройти через ФНЛ
Ответить
VVM1964
1766432881
Надо 18 клубов в РПЛ кричали они !)...
Ответить
Cleaner
1766433905
Вот ведь кто то БАБЛА НАМЫЛ!!!
Ответить
Интерес
1766435668
НЕ дадут пропасть региональной столице.
Ответить
BRO_football
1766435828
Ну слава богу Пари НН опять не вылетит. А то я уж заволновался. Спасибо Ростов. В Нижнем Новгороде твою жертву не забудут, как и не забывают Химки.
Ответить
САДЫЧОК
1766435839
Ростов ФСЁ! Надо было изначально ставку не на Ростсельмаш-а на СКА Ростов на Дону делать!
Ответить
шахта Заполярная
1766436694
Кажись хана Ростову, только большая распродажа может отсрочить вылет из РПЛ, А следующий год в лучшем случае ФНЛ
Ответить
Галина Бронемясова
1766436704
фигасе, ~ 45 миллионов €. весь состав стоит 38, и даже продать особо некого. ну, допустим, зенит может помочь, выкупить своего воспитанника ваханию по завышенной цене, из-за паспорта. он стоит 3 - могут дать 5, даже чуть больше. роналду кто-нибудь подхватит. мелёхин, щетинин. у нас ценник автоматически увеличивается на сборников, поэтому валера весь ростов загнал в сборную. но даже продажа лидеров даст покрытие только 1/3 долга, а где брать остальное? и кем играть?
Ответить
