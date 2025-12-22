Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе

Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе

Сегодня, 22:56

Андрей Канчельскис высказался об успехах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

  • 26-летний россиянин проводит в Париже второй сезон.
  • Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
  • В финале Межконтинентального кубка голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.

«Сафонов уже многое сделал для того, чтобы в Европе вспомнили о российских футболистах. Он восстанавливает репутацию нашего футбола.

Надеюсь, у Матвея все получится и впереди его ждут только успехи. Сейчас у него травма, но я уверен, что он быстро с этим справится и сможет снова конкурировать за место в основном составе «ПСЖ».

Сафонов не побоялся вызова, уехал в Европу и уже добился там успеха. Он большой молодец», – заявил Канчельскис.

Еще по теме:
Канчельскис посоветовал молодым россиянам собирать чемодан и улетать из страны 4
Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова 3
Канчельскис высказался о переходе Сафонова в «Манчестер Юнайтед» 5
Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Динамо Бр ПСЖ Сафонов Матвей Канчельскис Андрей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Глушаков назвал главного таланта, с которым он играл
23:48
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
23:36
2
Тикнизян раскрыл, сколько денег потерял из-за перехода в «Црвену Звезду»
23:23
ФотоИгрок едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке африканских наций
23:11
Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе
22:56
Маркиньос принял решение о будущем в «Спартаке»
22:48
1
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
22:40
1
Клуб РПЛ рискует не доиграть сезон из-за огромных долгов
22:22
11
Глушаков составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
21:57
Тикнизян раскрыл, какую зарплату требовал у «Зенита»
21:47
Все новости
Все новости
В «ПСЖ» приняли радикальное решение по Луису Энрике
17:17
1
Шунин оценил перспективы Сафонова в Европе после героической серии пенальти
15:27
Бубнов дал совет Сафонову
10:24
1
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
Вчера, 19:07
1
Назван самый популярный клуб по поисковым запросам в 2025 году
Вчера, 17:08
4
Врач раскрыл реальные сроки восстановления Сафонова после перелома руки
Вчера, 13:58
9
«Откололся кусочек кости, после чего он отразил 2 удара»: подробности травмы Сафонова
20 декабря
5
«Очень прискорбно»: Кавазашвили – о ситуации с Сафоновым
20 декабря
Французский рэпер прокомментировал создание трека про Сафонова
20 декабря
3
Орлов охарактеризовал Сафонова двумя словами
19 декабря
6
Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова
19 декабря
1
Реакция Губерниева на травму Сафонова
19 декабря
1
Семин отреагировал на перелом руки Сафонова
19 декабря
1
ВидеоСафонов – о травме: «Что бы ни случилось, меня не сломать!»
19 декабря
7
Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова
19 декабря
3
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка: известны сроки восстановления
19 декабря
14
Стала известна реакция Шевалье на феерическую игру Сафонова
19 декабря
3
Первый тренер Сафонова: «Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет, он обошел Акинфеева»
18 декабря
22
Названа команда, которую возглавит Зидан
18 декабря
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
18 декабря
10
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
18 декабря
1
ФотоГлавная спортивная газета Франции поместила Сафонова на обложку
18 декабря
3
ВидеоВо Франции поразились уровнем французского у Сафонова
17 декабря
3
Мостовой оценил положение Сафонова: «2-й номер «ПСЖ» – это престижно»
17 декабря
Дембеле прокомментировал получение премии The Best
16 декабря
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
1
⚡️ Дембеле – обладатель премии The Best от ФИФА
16 декабря
Назван лучший тренер 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 