Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе

Андрей Канчельскис высказался об успехах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

26-летний россиянин проводит в Париже второй сезон.

Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.

В финале Межконтинентального кубка голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.

«Сафонов уже многое сделал для того, чтобы в Европе вспомнили о российских футболистах. Он восстанавливает репутацию нашего футбола.

Надеюсь, у Матвея все получится и впереди его ждут только успехи. Сейчас у него травма, но я уверен, что он быстро с этим справится и сможет снова конкурировать за место в основном составе «ПСЖ».

Сафонов не побоялся вызова, уехал в Европу и уже добился там успеха. Он большой молодец», – заявил Канчельскис.