Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе

Андрей Канчельскис высказался об успехах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
- 26-летний россиянин проводит в Париже второй сезон.
- Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
- В финале Межконтинентального кубка голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.
«Сафонов уже многое сделал для того, чтобы в Европе вспомнили о российских футболистах. Он восстанавливает репутацию нашего футбола.
Надеюсь, у Матвея все получится и впереди его ждут только успехи. Сейчас у него травма, но я уверен, что он быстро с этим справится и сможет снова конкурировать за место в основном составе «ПСЖ».
Сафонов не побоялся вызова, уехал в Европу и уже добился там успеха. Он большой молодец», – заявил Канчельскис.
Источник: «РБ Спорт»