Сафонов – о травме: «Что бы ни случилось, меня не сломать!»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов впервые высказался о своей травме.

У россиянина выявлен перелом левой кисти.

Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Ребят, возвращаюсь после застоя. Хочу сказать спасибо каждому, кто уделил время, написал сообщение.

Последние два дня творится что-то невообразимое. Мне очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо за ваши теплые слова.

А сейчас мы продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться. И вы же знаете – чтобы ни случилось, меня не сломать», – заявил Сафонов на видео в своем телеграм-канале.