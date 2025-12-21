Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Врач раскрыл реальные сроки восстановления Сафонова после перелома руки

Врач раскрыл реальные сроки восстановления Сафонова после перелома руки

Сегодня, 13:58
7

Спортивный врач Никита Карлицкий проанализировал травму вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

  • У россиянина выявлен перелом левой кисти.
  • Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
  • Сообщалось, что сроки восстановления Сафонова составят 3-4 недели.

«Краевой перелом в данном случае связан с тем, что ему, по всей видимости, очень сильно ударили мячом в руку. И у него связка оторвала кусок кости.

Такие травмы очень хорошо заживают, плюс это рука. Так что тут очень сомневаюсь, что ему понадобится больше трех недель на восстановление.

После четырех недель восстановления он сможет вообще уже без ограничений выйти. А иногда можно вообще махнуть рукой, и если оторван несущественный большой кусок, не ждать, пока заживет.

Но учитывая, что Сафонов вратарь, он может тренироваться и вообще не потерять в физической форме.

А вратарские упражнения он сможет начать делать через полторы‑две недели – жонглировать, отрабатывать чувствительность. Четыре недели – это максимум. Но можно и раньше выйти на поле», – сказал Карлицкий.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Межконтинентальный кубок ПСЖ Сафонов Матвей
