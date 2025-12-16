Жирков оценил положение Сафонова в «ПСЖ»: «Не могу я так»

Юрий Жирков высказался о ситуации вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который вернулся в состав после полугодичной паузы.
- Российский голкипер провел 3 матча подряд, пропустив только в одном из них.
- Он не играл с мая по декабрь, проведя в запасе 27 игр подряд.
«Сафонов провел три игры за восемь месяцев. Это очень мало. Будь я на его месте, уже сто процентов ушел бы из «ПСЖ». У меня такой характер, не могу я так, а какой у него – не знаю.
Матвей неплохо играет, может уйти в другую европейскую команду. Он хорошо выходил и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции. Он несправедливо сидит на лавке», – заявил Жирков.
Источник: «РБ Спорт»