Жирков оценил положение Сафонова в «ПСЖ»: «Не могу я так»

Юрий Жирков высказался о ситуации вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который вернулся в состав после полугодичной паузы.

Российский голкипер провел 3 матча подряд, пропустив только в одном из них.

Он не играл с мая по декабрь, проведя в запасе 27 игр подряд.

«Сафонов провел три игры за восемь месяцев. Это очень мало. Будь я на его месте, уже сто процентов ушел бы из «ПСЖ». У меня такой характер, не могу я так, а какой у него – не знаю.

Матвей неплохо играет, может уйти в другую европейскую команду. Он хорошо выходил и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции. Он несправедливо сидит на лавке», – заявил Жирков.