  • Аршавин встал на защиту Глушенкова: «Какой смысл дальше бесить человека?»

Аршавин встал на защиту Глушенкова: «Какой смысл дальше бесить человека?»

Сегодня, 15:53
10

Андрей Аршавин не согласился с критикой в адрес Максима Глушенкова за его поведение после сентябрьского матча с «Краснодаром».

  • «Зенит» на выезде победил со счетом 2:0.
  • Глушенков оформил 1+1 в матче 9-го тура РПЛ.
  • Свой гол Максим праздновать не стал. Затем он нехотя общался с корреспондентом и экспертами «Матч ТВ».
  • Выяснилось, что нападающий обиделся, когда его не признали лучшим игроком матча.

– После домашней победы над «Краснодаром» был момент, когда он явно расстроился из-за того, что его не признали лучшим игроком матча, отвечал односложно, и вы, будучи одним из интервьюеров на бровке, в итоге сказали Журавелю: «Отпускай, он не хочет здесь находиться». Вы потом это с ним обсуждали?

– Нет, мы после этого, по-моему, даже не пересекались. Понимаете, он тогда просто был злой. Он вообще не любит такие вещи.

Его же после почти каждой игры приглашают к нам на бровку, но он практически никогда не соглашается. А тут, видимо, уже вариантов не было.

К тому же он сразу спросил, лучший он игрок матча или нет. А лучших туда, как правило, не водят – лучшие идут сразу во флеш-зону.

Он это понял, но все равно был раздражен. Плюс он еще стоял в этой манишке полураздетый – выглядело это странно.

Он пару раз резко ответил, видно было, что не хочет. Какой смысл дальше человека дожимать, еще больше бесить и раздражать?

Про такие вещи лучше говорить в более спокойной обстановке, а не в моменте.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Аршавин Андрей Глушенков Максим
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1766322181
Так он и так бешенный)) вы взгляните ему в глаза, и всё поймёте) не обезображено интеллектом)
Ответить
Айболид
1766322214
Да , доколе ?!
Ответить
рылы
1766322832
так глушенков и энрике оба сделали по 1+1 в этом матче. ну признали энрике для разнообразия. точнее, кто-то один, эксперт, вроде радимова, так постановил - и всё тут. чё на всех подряд злиться-то.
Ответить
BarStep
1766330789
Глушенков - это лучшее что есть у нас в РПЛ (включая легов)! А лучшие всегда со сложным характером и это нужно принимать как есть.., а как иначе?!
Ответить
