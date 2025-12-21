Аршавин встал на защиту Глушенкова: «Какой смысл дальше бесить человека?»

Андрей Аршавин не согласился с критикой в адрес Максима Глушенкова за его поведение после сентябрьского матча с «Краснодаром».

«Зенит» на выезде победил со счетом 2:0.

Глушенков оформил 1+1 в матче 9-го тура РПЛ.

Свой гол Максим праздновать не стал. Затем он нехотя общался с корреспондентом и экспертами «Матч ТВ».

Выяснилось, что нападающий обиделся, когда его не признали лучшим игроком матча.

– После домашней победы над «Краснодаром» был момент, когда он явно расстроился из-за того, что его не признали лучшим игроком матча, отвечал односложно, и вы, будучи одним из интервьюеров на бровке, в итоге сказали Журавелю: «Отпускай, он не хочет здесь находиться». Вы потом это с ним обсуждали?

– Нет, мы после этого, по-моему, даже не пересекались. Понимаете, он тогда просто был злой. Он вообще не любит такие вещи.

Его же после почти каждой игры приглашают к нам на бровку, но он практически никогда не соглашается. А тут, видимо, уже вариантов не было.

К тому же он сразу спросил, лучший он игрок матча или нет. А лучших туда, как правило, не водят – лучшие идут сразу во флеш-зону.

Он это понял, но все равно был раздражен. Плюс он еще стоял в этой манишке полураздетый – выглядело это странно.

Он пару раз резко ответил, видно было, что не хочет. Какой смысл дальше человека дожимать, еще больше бесить и раздражать?

Про такие вещи лучше говорить в более спокойной обстановке, а не в моменте.