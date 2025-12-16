Символическая сборная 2025 года по версии ФИФА

ФИФА обнародовала символическую сборную 2025 года на премии The Best.

Самое большое представительство у «ПСЖ» – пять действующих футболистов и Джанлуиджи Доннарумма, ушедший летом в «Манчестер Сити».

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» / «ПСЖ»);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Джуд Беллингем («Реал»);

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»).