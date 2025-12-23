Сафонов показал, где проводит отпуск: «Хорошая погода прилетела вместе с нами»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показал фото из отпуска. Россиянин улететь отдыхать в Швейцарию.

«Сегодня у меня первый день полноценного отпуска. Вчера к вечеру прилетели в Швейцарию. Хотели провести время в снегах, но, видимо, хорошая погода прилетела вместе с нами. Так что снег видно только на вершинах соседних гор.

Наше путешествие началось с осознания отсутствия паспортов уже при подходе к стойке регистрации. Вопрос решился двухчасовой поездкой домой за документами и переносом билетов на следующий рейс. Но всe же к вечеру мы добрались до отеля, где нас встретили живой камин в номере и картина во всю стену. В таком уюте грех было не отдохнуть после затянувшейся дороги.

В итоге мы проспали завтрак, но не сказать, что сильно расстроились. Уже успел провести тренировку, а также спланировали часть нашего времяпрепровождения на ближайшие дни.

P.S. Всe ещe надеюсь на фото в снегах, так что скоро поедем в горы. Позже обязательно поделюсь видом оттуда», – написал Сафонов.