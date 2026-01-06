Мареска впервые высказался об увольнении из «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска опубликовал пост в соцсетях по случаю ухода из лондонского клуба.

Итальянца уволили 1 января.

Мареска работал с командой с лета 2024 года.

При нем лондонцы выиграли Лигу конференций и клубный ЧМ.

«Мой путь в «Челси» начался с предварительных раундов Лиги конференций. Я ухожу с чувством внутреннего спокойствия, зная, что такой престижный клуб, как «Челси», находится там, где он заслуживает быть.

Хочу поблагодарить всех болельщиков «Челси» за их поддержку в течение последних 18 месяцев. Поддержка, которая сыграла решающую роль в выходе в Лигу чемпионов, победе в Лиге конференций и победе на клубном чемпионате мира. Победы, которые навсегда останутся в моем сердце!

Особая благодарность всем игрокам, которые сопровождали меня на этом замечательном пути. Желаю всем, кто разделил со мной каждую минуту, всяческих успехов во второй половине сезона и в будущем.

Спасибо, «Челси». От меня и моей семьи», – написал Мареска.