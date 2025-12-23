Дасаев отреагировал на 4 отбитых пенальти Сафонова: «Он у нас что, один такой великий?»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Не видел его игру, но мне сказали, что он четыре пенальти отбил. У нас люди тоже пенальти отбивали и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? Матвей долго сидел в запасе, сыграл сейчас пару игр. Посмотрим, что дальше будет», – сказал Дасаев.