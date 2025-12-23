Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дасаев отреагировал на 4 отбитых пенальти Сафонова: «Он у нас что, один такой великий?»

Сегодня, 20:43
17

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

  • «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
  • Матвей стал автором исторического достижения.

«Не видел его игру, но мне сказали, что он четыре пенальти отбил. У нас люди тоже пенальти отбивали и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? Матвей долго сидел в запасе, сыграл сейчас пару игр. Посмотрим, что дальше будет», – сказал Дасаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Дасаев Ринат
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1766513225
осадил немного
Ответить
prtcs
1766513558
Тебе не понять...
Ответить
Цугундeр
1766514491
Ринат на передержке-страшная вещь..
Ответить
Феликс Михайлов
1766515175
К сожалению Мотя такой у нас один.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1766515564
блин, как дитё малое.. обиды какие-то. Вот был бы тогда интернет,- подумал Дасаев)
Ответить
PHILADELPHIA 76
1766515643
Игру не смотрел, но мнение имеет. Отрыгнул Ринат Дасаев.
Ответить
