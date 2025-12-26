Аршавин описал реальный уровень Сафонова

Андрей Аршавин считает Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму вратарями одного уровня.
– Станет ли Матвей Сафонов железным первым номером в «ПСЖ»? Если нет, то что ему делать?
– Первое: мне кажется, честно, что он даже Доннарумме не уступает. Просто у Доннаруммы настолько, не знаю, кредо, он распиаренный и так далее, он дорого стоит. Поэтому даже при прочих равных все равно бы склонялись весы в его сторону.
– А Шевалье лучше?
– То, что он [Сафонов] лучше Шевалье, у меня вообще сомнений нет. Глобально он класснее Шевалье. И он точно тот игрок, который должен играть как можно дольше в европейских чемпионатах.
- 26-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
- В финале Межконтинентального кубка российский голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.
Источник: «Это футбол, брат!»