Аршавин описал реальный уровень Сафонова

Андрей Аршавин считает Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму вратарями одного уровня.

– Станет ли Матвей Сафонов железным первым номером в «ПСЖ»? Если нет, то что ему делать?

– Первое: мне кажется, честно, что он даже Доннарумме не уступает. Просто у Доннаруммы настолько, не знаю, кредо, он распиаренный и так далее, он дорого стоит. Поэтому даже при прочих равных все равно бы склонялись весы в его сторону.

– А Шевалье лучше?

– То, что он [Сафонов] лучше Шевалье, у меня вообще сомнений нет. Глобально он класснее Шевалье. И он точно тот игрок, который должен играть как можно дольше в европейских чемпионатах.