Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин описал реальный уровень Сафонова

Сегодня, 18:18

Андрей Аршавин считает Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму вратарями одного уровня.

– Станет ли Матвей Сафонов железным первым номером в «ПСЖ»? Если нет, то что ему делать?

– Первое: мне кажется, честно, что он даже Доннарумме не уступает. Просто у Доннаруммы настолько, не знаю, кредо, он распиаренный и так далее, он дорого стоит. Поэтому даже при прочих равных все равно бы склонялись весы в его сторону.

– А Шевалье лучше?

– То, что он [Сафонов] лучше Шевалье, у меня вообще сомнений нет. Глобально он класснее Шевалье. И он точно тот игрок, который должен играть как можно дольше в европейских чемпионатах.

  • 26-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
  • В финале Межконтинентального кубка российский голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.

Еще по теме:
Аршавин выругался матом, подводя итоги 2025 года 2
Аршавин наехал на Писарева: «Нахрена вы по пять вратарей в сборную вызываете?» 6
Аршавин назвал топ-тренера, чей футбол ему не нравится
Источник: «Это футбол, брат!»
Франция. Лига 1 Манчестер Сити ПСЖ Аршавин Андрей Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Шевалье Люка
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тюкавин покадрово вспомнил эпизод с разрывом крестов: «Щелчок, импульс, упал»
18:51
Гоцук – о том, хороший ли игрок Илья Садыгов: «Все все понимают, скажем так»
18:43
Дюков объяснил, почему ждет снятия бана с российского футбола в 2026 году
18:27
2
Аршавин описал реальный уровень Сафонова
18:18
Абаскаль охарактеризовал предполагаемого нового тренера «Спартака»
18:06
1
Карпин не оправдал ожиданий Тюкавина: «Вышло наоборот»
17:55
2
Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для них закончился»
17:17
3
Гендиректор «Ахмата» – о результатах при Черчесове: «Хотели лучшего»
17:05
«Реал» может потребовать многомиллионную компенсацию от «Барселоны»
16:54
Аршавин выругался матом, подводя итоги 2025 года
16:29
2
Все новости
Все новости
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
18:35
ВидеоСафонов ответил, есть ли у него друзья в «ПСЖ»
10:44
11
Украинский министр – о партнерстве Сафонова и Забарного: «Ситуацию нужно разрешить, это некомфортно для всех»
Вчера, 21:26
10
Сафонов рассказал, как ему Париж
Вчера, 19:32
1
Семин прокомментировал признание Сафонова лучшим игроком «ПСЖ» в декабре
24 декабря
1
Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» в декабре по версии авторитетного парижского издания
24 декабря
ФотоСафонов показал фото сломанной руки
23 декабря
5
ФотоСафонов показал, где проводит отпуск: «Хорошая погода прилетела вместе с нами»
23 декабря
11
Дасаев отреагировал на 4 отбитых пенальти Сафонова: «Он у нас что, один такой великий?»
23 декабря
53
«Лион» объявил о переходе Эндрика из «Реала»
23 декабря
Головин внепланово прилетит в Россию
23 декабря
Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе
22 декабря
В «ПСЖ» приняли радикальное решение по Луису Энрике
22 декабря
1
Шунин оценил перспективы Сафонова в Европе после героической серии пенальти
22 декабря
Бубнов дал совет Сафонову
22 декабря
1
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
21 декабря
1
Назван самый популярный клуб по поисковым запросам в 2025 году
21 декабря
4
Врач раскрыл реальные сроки восстановления Сафонова после перелома руки
21 декабря
9
«Откололся кусочек кости, после чего он отразил 2 удара»: подробности травмы Сафонова
20 декабря
5
«Очень прискорбно»: Кавазашвили – о ситуации с Сафоновым
20 декабря
Французский рэпер прокомментировал создание трека про Сафонова
20 декабря
3
Орлов охарактеризовал Сафонова двумя словами
19 декабря
6
Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова
19 декабря
1
Реакция Губерниева на травму Сафонова
19 декабря
1
Семин отреагировал на перелом руки Сафонова
19 декабря
1
ВидеоСафонов – о травме: «Что бы ни случилось, меня не сломать!»
19 декабря
7
Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова
19 декабря
3
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка: известны сроки восстановления
19 декабря
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 