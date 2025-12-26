Сафонов ответил, есть ли у него друзья в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос Валерия Карпина. Главный тренер сборной России спросил, есть ли у него друзья в парижском клубе, с которыми он мог бы отметить Новый год.

– У тебя в «Пари Сен-Жермен» есть такие друзья, с которыми ты можешь встретить Новый год, или всe-таки больше пока ещe со своими из России?

– Ну, есть ребята, которые, естественно, сильнее общаются, это, условно, португальцы, которые играют в сборной, которые многие там с детства знакомы. Естественно, они прям хорошо общаются и наверняка встречаются и за полем чаще, допустим, чем я встречаюсь с кем-то. Я хорошо общаюсь с Хвичей [Кварацхелией], можем поболтать, он немножко помнит русский, по-английски можем поболтать, поэтому можем встретиться с Хвичей.

Однако именно вот на Новый год, наверное, я думаю, что если смотреть по прошлому году, то все разъедутся и приедут где-то 1-2-го числа. Но если вдруг кто-то смотрит и кому-то негде будет праздновать Новый год (смеeтся), напишите мне, я буду там. Я надеюсь, что всe больше наших будет появляться в Европе и будем уже встречать праздники вместе.