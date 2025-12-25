Сафонов рассказал, как ему Париж

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался об адаптации в Париже.
«Мне очень нравится в Париже. В какой-то момент летом, возвращаясь из России в Париж, я понял, что ощущаю себя уже как дома. Это сыграло свою роль в том числе. Париж мне очень нравится, живем в прекрасном районе», – сказал Сафонов на ютуб-канале сборной России.
- Сафонов в декабре провел 4 матча, в которых пропустил 3 гола.
- Вратарь помог «ПСЖ» выиграть Межконтинентальный кубок, взял 4 пенальти в финале.
- Сафонов в Париже 1,5 года.
Источник: «Р-Спорт»