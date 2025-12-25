Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов рассказал, как ему Париж

Сегодня, 19:32
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался об адаптации в Париже.

«Мне очень нравится в Париже. В какой-то момент летом, возвращаясь из России в Париж, я понял, что ощущаю себя уже как дома. Это сыграло свою роль в том числе. Париж мне очень нравится, живем в прекрасном районе», – сказал Сафонов на ютуб-канале сборной России.

  • Сафонов в декабре провел 4 матча, в которых пропустил 3 гола.
  • Вратарь помог «ПСЖ» выиграть Межконтинентальный кубок, взял 4 пенальти в финале.
  • Сафонов в Париже 1,5 года.

Еще по теме:
Стала известна сумма, за которую футболку Сафонова с финала Межконтинентального кубка продали на аукционе
Карпин с Сафоновым приготовили салат Оливье 6
Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой» 18
Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bes 2
1766683028
Совсем гейропейцем стал.Гы гы
Ответить
Главные новости
ФотоХоланд раскрыл свой реальный вес
21:59
Зенитовец Эракович ответил на предложение «Црвены Звезды»
21:45
Украинский министр – о партнерстве Сафонова и Забарного: «Ситуацию нужно разрешить, это некомфортно для всех»
21:26
2
Форвард «Динамо» переходит в «Спартак», несмотря на угрозы от Степашина
20:53
4
Игрок «Балтики» может стать частью обмена Дивеева на Гонду
20:25
3
Карпин обвинил Сафонова в упущенной победе: «Из-за тебя не выиграли»
19:43
1
В Бразилии сообщили о скором уходе Жерсона из «Зенита»
19:20
20
Президент «Урала» прокомментировал свое пребывание на скамейке во время матчей
18:44
Определено открытие года в российском футболе
18:33
Реакция Бубнова на нового тренера «Спартака»
18:14
5
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, как ему Париж
19:32
1
Семин прокомментировал признание Сафонова лучшим игроком «ПСЖ» в декабре
Вчера, 22:30
1
Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» в декабре по версии авторитетного парижского издания
Вчера, 17:32
ФотоСафонов показал фото сломанной руки
23 декабря
5
ФотоСафонов показал, где проводит отпуск: «Хорошая погода прилетела вместе с нами»
23 декабря
9
Дасаев отреагировал на 4 отбитых пенальти Сафонова: «Он у нас что, один такой великий?»
23 декабря
53
«Лион» объявил о переходе Эндрика из «Реала»
23 декабря
Головин внепланово прилетит в Россию
23 декабря
Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе
22 декабря
В «ПСЖ» приняли радикальное решение по Луису Энрике
22 декабря
1
Шунин оценил перспективы Сафонова в Европе после героической серии пенальти
22 декабря
Бубнов дал совет Сафонову
22 декабря
1
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
21 декабря
1
Назван самый популярный клуб по поисковым запросам в 2025 году
21 декабря
4
Врач раскрыл реальные сроки восстановления Сафонова после перелома руки
21 декабря
9
«Откололся кусочек кости, после чего он отразил 2 удара»: подробности травмы Сафонова
20 декабря
5
«Очень прискорбно»: Кавазашвили – о ситуации с Сафоновым
20 декабря
Французский рэпер прокомментировал создание трека про Сафонова
20 декабря
3
Орлов охарактеризовал Сафонова двумя словами
19 декабря
6
Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова
19 декабря
1
Реакция Губерниева на травму Сафонова
19 декабря
1
Семин отреагировал на перелом руки Сафонова
19 декабря
1
ВидеоСафонов – о травме: «Что бы ни случилось, меня не сломать!»
19 декабря
7
Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова
19 декабря
3
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка: известны сроки восстановления
19 декабря
14
Стала известна реакция Шевалье на феерическую игру Сафонова
19 декабря
3
Первый тренер Сафонова: «Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет, он обошел Акинфеева»
18 декабря
22
Названа команда, которую возглавит Зидан
18 декабря
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 