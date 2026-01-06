Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая разнес директора «Спартака»: «Надо было выкинуть его»

Гурцкая разнес директора «Спартака»: «Надо было выкинуть его»

6 января, 21:35
9

Футбольный агент Тимур Гурцкая резко высказался о работе спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

  • Испанца назначили год назад.
  • При нем клуб потратил на трансферы почти 57 млн евро.
  • Спартаковцы идут на 6-м месте в РПЛ после 18 туров.

– Есть две позитивные характеристики [Кахигао]. Агент Герман Ткаченко сказал, что это хороший парень, гендир клуба Сергей Некрасов сказал, что это квалифицированный сотрудник. Твоя оценка его работы?

– Ноль. Ноль! Кахигао надо было выкинуть после первых его предложенных кандидатур. Сказать «спасибо, не заводи нас больше в блуд, потому что мы из-за тебя тратим страшные деньги. Ты сам не понимаешь, что делаешь».

У тебя нет ни стратегии, ни тактики, ты не разобрался до сих пор, за год, какими россиянами надо усиливаться. Нет концепции построения клуба, четкой линии.

Как ты собираешься выстроить клуб, который будет бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за первое место.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Гурцкая Тимур Кахигао Франсис
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1767724650
А вот эту гурцкую нельзя выгнать?
Ответить
Интерес
1767725153
Кахигао выкинуть? Нифигао не получится!
Ответить
aaaaahhhh
1767726904
гурцкая,смородская,червиченко,губерниев- мерзкие эксперты достойные этого сайта..
Ответить
NewLife
1767730230
Экспертиза от этого "спеца" вызывает рвотный рефлекс.
Ответить
МАТЧ ТВ - гав..но
1767733281
Эх Гурцкая денежки не получает от трансферов спартака вот и бесится...
Ответить
FCSpartakM
1767734785
У Тимура болезненный триггер на любого иностранца в роли ген.дира. Просто это его позиция бывшая и он постоянно пытается сравнивать с собой. До этого Амарал был плохой. Тот Амарал, который привез Угальде, Барко и Маркиньоса. Каха сейчас привез вам Жедсона, который ****** отказал, когда те давали 30 мультов за трансфер, этот уложился в 20. У Тимурика все эти трансферы- случайность. Там повезло, там Малышев договаривался и другие домыслы. Хотя ему тот же Ткаченко прямым текстом сказал, что Малышев приехал тупо по поводу оплаты решать вопрос.
Ответить
Марк Аврелий!
1767736636
Стульями кидался? Перепил что ли?
Ответить
_Sasha_
1767737825
Личку так же разносил, Карпин был в приоритете, закинул денег видать. Потом понял, что при физруке как и в Спартаке было, сплошной позор и попросил прощения у Лички, хоть и не в лицо)))
Ответить
Прокс
1767762949
Как недоклуб Москва-Швейный собирается выстроить,который будет бороться с Сочи и Оренбургом за Пердив!!!!
Ответить
