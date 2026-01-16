Гурцкая ответил, кто из мировых звезд мог оказаться в РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какой итальянский футболист был очень близок к продолжению карьеры в России.

– Пирло когда-то мог в Россию приехать? В любом статусе.

– Нет. Я такого не слышал никогда.

– Кто из больших звeзд мог оказаться? Помню, про Буффона и «Рубин» говорили...

– Не помню про Буффона. Я помню нападающего сборной Италии, не такая звезда, но за него готовы были платить. Ди Натале такой был.

– Это вообще легенда.

– Его очень сильно хотел Курбан Бердыев. Он почти был в самолeте перед вылетом в Казань. Да, «Рубин» тогда хотел его, 20 миллионов платил. По тем временам это вообще были чудовищные деньги.

Многие звeзды на грани перехода были в Россию. Ну а что, «Динамо» времeн Федорычева чуть ли вообще пол-Европы не скупило.