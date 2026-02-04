Гурцкая объяснил, почему «Зенит» не избавляется от Вендела

Футбольный агент Тимур Гурцкая прояснил, почему Вендел остается в «Зените», несмотря на скандальные выходки.
«Уже год или полтора, как Вендела надо было менять. Скорее даже Вендела, а не Клаудиньо. Но не могут найти игрока…
Просто пока не могут найти на эту позицию 100% попадание, понимаешь? Так что вот такая ситуация.
Поэтому они такие: «Всe-таки давай ещe полгода Вендел посидит». Сейчас Жерсон ушeл, и всего двое игроков осталось.
Сейчас получается, что «Зенит» перегрузил зону атаки, опять в центре поля у них нет игроков», – сказал Гурцкая.
- Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
- Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
Источник: «Это футбол, брат!»