Гурцкая объяснил, почему «Зенит» не избавляется от Вендела

Футбольный агент Тимур Гурцкая прояснил, почему Вендел остается в «Зените», несмотря на скандальные выходки.

«Уже год или полтора, как Вендела надо было менять. Скорее даже Вендела, а не Клаудиньо. Но не могут найти игрока…

Просто пока не могут найти на эту позицию 100% попадание, понимаешь? Так что вот такая ситуация.

Поэтому они такие: «Всe-таки давай ещe полгода Вендел посидит». Сейчас Жерсон ушeл, и всего двое игроков осталось.

Сейчас получается, что «Зенит» перегрузил зону атаки, опять в центре поля у них нет игроков», – сказал Гурцкая.