Гурцкая объяснил, почему «Зенит» не избавляется от Вендела

4 февраля, 20:45
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая прояснил, почему Вендел остается в «Зените», несмотря на скандальные выходки.

«Уже год или полтора, как Вендела надо было менять. Скорее даже Вендела, а не Клаудиньо. Но не могут найти игрока…

Просто пока не могут найти на эту позицию 100% попадание, понимаешь? Так что вот такая ситуация.

Поэтому они такие: «Всe-таки давай ещe полгода Вендел посидит». Сейчас Жерсон ушeл, и всего двое игроков осталось.

Сейчас получается, что «Зенит» перегрузил зону атаки, опять в центре поля у них нет игроков», – сказал Гурцкая.

  • Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
  • Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1770227662
Хватит там цыганей(((
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770227893
Залог победы во втором юбилейном: больше бесчемоданных, чем чемоданных, Дельфин в старте
Ответить
FWSPM
1770229032
правда в том что в определенный момент времени у гаспрема почти одновременно выстрелили сразу несколько легионеров что бывает редко и с тех пор больше такого не было. Но они все никак не поймут что это была просто большая удача и ничего больше.
Ответить
