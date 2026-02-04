Бубнов дал оценку потенциальному новичку «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что нападающий Джон Дуран усилит «Зенит».

– Не будет вторым Жерсоном?

– Да нет. 22 года, забивной, уже прошeл АПЛ, и в Саудовской Аравии с Роналду поиграл. Красавец.

Если они его в конце концов возьмут, то это очень серьезное усиление будет. Тем более он забивной.