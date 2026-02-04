Бубнов дал оценку потенциальному новичку «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что нападающий Джон Дуран усилит «Зенит».
– Не будет вторым Жерсоном?
– Да нет. 22 года, забивной, уже прошeл АПЛ, и в Саудовской Аравии с Роналду поиграл. Красавец.
Если они его в конце концов возьмут, то это очень серьезное усиление будет. Тем более он забивной.
- Ожидается, что петербургский клуб возьмет игрока в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 35 миллионов евро.
- Колумбийца летом арендовал «Фенербахче». В Турции он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- До этого Дуран полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 млн евро.
Источник: «Коммент.Шоу»