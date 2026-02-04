Губерниев прокомментировал требование эстонских клубов исключить Россию из УЕФА

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на обращение 28 эстонских клубов.
- Они направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.
- Эстонцы потребовали прекратить солидарные выплаты российским командами и убрать их из структуры УЕФА.
«Я не очень понимаю смысл обсуждения действий эстонцев. Вы хотели, чтобы они обратились, чтобы всем премию дали?
Понятно, что эстонцы будут нам всячески гадить. Вопрос в том, как воспримут их слова в соответствующих инстанциях. В этом нет ничего удивительного», – сказал Губерниев.
Источник: «Матч ТВ»