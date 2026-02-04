Губерниев прокомментировал требование эстонских клубов исключить Россию из УЕФА

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на обращение 28 эстонских клубов.

Они направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

Эстонцы потребовали прекратить солидарные выплаты российским командами и убрать их из структуры УЕФА.

«Я не очень понимаю смысл обсуждения действий эстонцев. Вы хотели, чтобы они обратились, чтобы всем премию дали?

Понятно, что эстонцы будут нам всячески гадить. Вопрос в том, как воспримут их слова в соответствующих инстанциях. В этом нет ничего удивительного», – сказал Губерниев.