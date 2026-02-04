Роналду может бойкотировать второй матч «Аль-Насра» подряд

Конфликт Криштиану Роналду с руководством «Аль-Насра» до сих пор не исчерпан.
40-летний нападающий может бойкотировать второй матч подряд.
Ранее он не сыграл с «Аль-Риядом» (1:0). Следующий соперник – «Аль-Иттихад» (6 февраля).
- Роналду требует четких гарантий, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) внесет изменения в управление «Аль-Насром».
- Португалец грозит уходом из клуба в случае невыполнения его условий.
- Форвард забил 17 мячей в 18 играх саудовской Премьер-лиги-2025/26.
- Всего он отличился 961 голом за карьеру.
Источник: ESPN