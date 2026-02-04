Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил переход Федора Чалова из ПАОКа в «Кайсериспор».
«Конечно, это шаг назад. Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем. Ты видел, что там Дзюба творил? Полировал скамейку.
Джикия? Чуть ли его не в Махачкалу сватали. На мой взгляд, он там тоже дискомфорт испытывает. Это не то, что он в «Спартаке» играл.
Чалов там не проявит себя, в Турции очень тяжело себя проявить. Тем более Федя – это не какой-то уровень.
Чем слабее команда, тем в ней тяжелее играть, а Федя даже по российским меркам игрок невысокого уровня.
А Макаров? Да нет, это вообще смешно», – сказал Бубнов.
- «Кайсериспор» арендовал нападающего без права выкупа.
- Рыночная стоимость Чалова – 5,5 миллиона евро.
- За 1,5 года в ПАОКе он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 64 матчах.
- В чемпионате Турции «Кайсериспор» идет на предпоследнем месте с 15 очками в 20 турах.
Источник: «Коммент.Шоу»