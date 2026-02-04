Введите ваш ник на сайте
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»

Сегодня, 20:08
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил переход Федора Чалова из ПАОКа в «Кайсериспор».

«Конечно, это шаг назад. Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем. Ты видел, что там Дзюба творил? Полировал скамейку.

Джикия? Чуть ли его не в Махачкалу сватали. На мой взгляд, он там тоже дискомфорт испытывает. Это не то, что он в «Спартаке» играл.

Чалов там не проявит себя, в Турции очень тяжело себя проявить. Тем более Федя – это не какой-то уровень.

Чем слабее команда, тем в ней тяжелее играть, а Федя даже по российским меркам игрок невысокого уровня.

А Макаров? Да нет, это вообще смешно», – сказал Бубнов.

  • «Кайсериспор» арендовал нападающего без права выкупа.
  • Рыночная стоимость Чалова – 5,5 миллиона евро.
  • За 1,5 года в ПАОКе он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 64 матчах.
  • В чемпионате Турции «Кайсериспор» идет на предпоследнем месте с 15 очками в 20 турах.

Источник: «Коммент.Шоу»
Турция. Суперлига Кайсериспор Чалов Федор Бубнов Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1770225664
Надоел со своим пессимидизмом)
Ответить
Цугундeр
1770226352
Не крякал бы ты..) Всё у них получится. У Макарова -точно.
Ответить
asd@dsa
1770226830
"в Турции очень тяжело себя проявить"..... А вот эксперт Милонов не согласный --"Такого уровня этот Чалов как футболист, что его уровень – Турция. Ни один приличный человек играть там не будет." )))
Ответить
Fju-2
1770226996
Может и есть какая-то закономерность в неудачных выступлениях россиян в Турции, но так сильно обобщать, что он прям неприемлем - странно. Всегда можно найти исключения, например Кудряшов и Оздоев вполне успешно там играли.
Ответить
