Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил переход Федора Чалова из ПАОКа в «Кайсериспор».

«Конечно, это шаг назад. Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем. Ты видел, что там Дзюба творил? Полировал скамейку.

Джикия? Чуть ли его не в Махачкалу сватали. На мой взгляд, он там тоже дискомфорт испытывает. Это не то, что он в «Спартаке» играл.

Чалов там не проявит себя, в Турции очень тяжело себя проявить. Тем более Федя – это не какой-то уровень.

Чем слабее команда, тем в ней тяжелее играть, а Федя даже по российским меркам игрок невысокого уровня.

А Макаров? Да нет, это вообще смешно», – сказал Бубнов.