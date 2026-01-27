Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»

Алексей Бабырь, агент полузащитника Дениса Макарова, назвал причину перехода из «Динамо» в «Кайсериспор».

«Переход Дениса в «Кайсериспор» произошел быстро, спонтанно. Да, был конкретный интерес, тренер турецкого клуба [Радомир Джалович] был лично заинтересован – это нас вдвойне мотивировало.

Это хороший клуб, большой город, отличный стадион, прекрасная база. Поэтому нас всe устраивало. Да, с «Динамо» были некоторые разногласия, но по итогу мы пришли к единому решению.

Денис мотивирован, заряжен, настрой боевой. Будем наблюдать, болеть, переживать. Слава богу, эта история закончилась», – сказал агент.