Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»

Алексей Бабырь, агент полузащитника Дениса Макарова, назвал причину перехода из «Динамо» в «Кайсериспор».
«Переход Дениса в «Кайсериспор» произошел быстро, спонтанно. Да, был конкретный интерес, тренер турецкого клуба [Радомир Джалович] был лично заинтересован – это нас вдвойне мотивировало.
Это хороший клуб, большой город, отличный стадион, прекрасная база. Поэтому нас всe устраивало. Да, с «Динамо» были некоторые разногласия, но по итогу мы пришли к единому решению.
Денис мотивирован, заряжен, настрой боевой. Будем наблюдать, болеть, переживать. Слава богу, эта история закончилась», – сказал агент.
- 27-летний Макаров перешел в «Динамо» в 2021 году из «Рубина» за 7,5 млн евро.
- С тех пор хавбек забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 121 матче.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»