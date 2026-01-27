Введите ваш ник на сайте
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»

Сегодня, 22:00

Алексей Бабырь, агент полузащитника Дениса Макарова, назвал причину перехода из «Динамо» в «Кайсериспор».

«Переход Дениса в «Кайсериспор» произошел быстро, спонтанно. Да, был конкретный интерес, тренер турецкого клуба [Радомир Джалович] был лично заинтересован – это нас вдвойне мотивировало.

Это хороший клуб, большой город, отличный стадион, прекрасная база. Поэтому нас всe устраивало. Да, с «Динамо» были некоторые разногласия, но по итогу мы пришли к единому решению.

Денис мотивирован, заряжен, настрой боевой. Будем наблюдать, болеть, переживать. Слава богу, эта история закончилась», – сказал агент.

  • 27-летний Макаров перешел в «Динамо» в 2021 году из «Рубина» за 7,5 млн евро.
  • С тех пор хавбек забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 121 матче.
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Динамо Кайсериспор Макаров Денис
