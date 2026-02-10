Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче

Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче

Сегодня, 10:05
1

Нападающий «Серикспора» Илья Садыгов отметился голевым пасом в домашнем матче 24-го тура Первой лиги Турции с «Ыгдыром».

Россиянин ассистировал Селиму Дилли на 67-й минуте, который забил при счете 0:2 в пользу гостей. «Серик Беледиеспор» проиграл в матче со счетом 1:3.

Для 25-летнего Садыгова это 1-е голевое действие за турецкий клуб в 18 матчах.

«Серик» потерпел 6-е поражение подряд и набрал всего одно очко в последних 9 матчах.

  • Отец Ильи Садыгова Туфан – совладелец турецкого клуба.
  • «Серикспор» занимает 17-е место в Первой лиге с 26 очками после 24 туров.

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Садыгов Илья
Цугундeр
1770712970
Тугосеря покакала. Папа Садыг ибн Юран щастлив.)
Ответить
