Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче

Нападающий «Серикспора» Илья Садыгов отметился голевым пасом в домашнем матче 24-го тура Первой лиги Турции с «Ыгдыром».

Россиянин ассистировал Селиму Дилли на 67-й минуте, который забил при счете 0:2 в пользу гостей. «Серик Беледиеспор» проиграл в матче со счетом 1:3.

Для 25-летнего Садыгова это 1-е голевое действие за турецкий клуб в 18 матчах.

«Серик» потерпел 6-е поражение подряд и набрал всего одно очко в последних 9 матчах.