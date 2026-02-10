Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче

Нападающий «Серикспора» Илья Садыгов отметился голевым пасом в домашнем матче 24-го тура Первой лиги Турции с «Ыгдыром».
Россиянин ассистировал Селиму Дилли на 67-й минуте, который забил при счете 0:2 в пользу гостей. «Серик Беледиеспор» проиграл в матче со счетом 1:3.
Для 25-летнего Садыгова это 1-е голевое действие за турецкий клуб в 18 матчах.
«Серик» потерпел 6-е поражение подряд и набрал всего одно очко в последних 9 матчах.
- Отец Ильи Садыгова Туфан – совладелец турецкого клуба.
- «Серикспор» занимает 17-е место в Первой лиге с 26 очками после 24 туров.
Источник: «Бомбардир»