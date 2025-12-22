Сын Садыгова определился с будущим в «Серик Беледиеспоре»

Нападающий Илья Садыгов не собирается уходить из «Серик Беледиеспора» вслед за другими российскими футболистами.
Это подтвердил генеральный директор турецкого клуба Барыш Гючлу.
– Илья Садыгов не собирается покинуть клуб вслед за другими россиянами?
– Нет-нет, он тут, в команде. У Ильи контракт с клубом, и мы рассчитываем на него, как и на всех игроков. Остальные иностранцы уехали.
- Илья – сын Туфана Садыгова, которого называют инвестором «Серика».
- Форвард поучаствовал в 12 матчах после трансфера в Турцию.
- У него контракт с клубом еще на полтора года.
Источник: «Чемпионат»