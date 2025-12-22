Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сын Садыгова определился с будущим в «Серик Беледиеспоре»

22 декабря, 17:46
2

Нападающий Илья Садыгов не собирается уходить из «Серик Беледиеспора» вслед за другими российскими футболистами.

Это подтвердил генеральный директор турецкого клуба Барыш Гючлу.

– Илья Садыгов не собирается покинуть клуб вслед за другими россиянами?

– Нет-нет, он тут, в команде. У Ильи контракт с клубом, и мы рассчитываем на него, как и на всех игроков. Остальные иностранцы уехали.

  • Илья – сын Туфана Садыгова, которого называют инвестором «Серика».
  • Форвард поучаствовал в 12 матчах после трансфера в Турцию.
  • У него контракт с клубом еще на полтора года.

Еще по теме:
Экс-игрок юношеской сборной России сменил спортивное гражданство 2
4 российских игрока покинули «Серикспор»
Тихий получил предложение от клуба Первой лиги 1
Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Садыгов Илья
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мордаванин
1766416323
сын садыкова никогда оглы не огребёт
Ответить
andrei-sarap-yandex
1766418402
отец платит ему вовремя + дополнительно премиальные
Ответить
Главные новости
Назван лучший тренер для «Спартака»: «Может получиться идеальный симбиоз»
23:48
1
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за полузащитника «Реала»
23:37
1
«Спартак» бесплатно отпустит игрока, купленного за 6 миллионов
23:23
2
Егоров – про обмен Дивеева на Гонду: «Чемпионства не видать»
23:11
1
Бубнову предлагали допинг в «Спартаке»
22:39
2
ФотоИбрагимович показал фото с Хабибом и Погба
22:22
«Реал» отказал Алонсо в зимних трансферах – он просил усилить одну позицию
21:57
Мостовой высказался о том, что «Спартак» увел таланта из «Динамо»
21:35
4
Капитана «Спартака» назвали «трактором»
21:21
3
Саусь перейдет в ЦСКА вместе с Гонду: детали сделки
21:09
10
Все новости
Все новости
Гоцук – о том, хороший ли игрок Илья Садыгов: «Все все понимают, скажем так»
18:43
2
Гоцук – о долгах в «Серике»: «Не верил, что после «Химок» такое может быть где-то еще»
17:31
1
Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом
24 декабря
8
Сын Садыгова определился с будущим в «Серик Беледиеспоре»
22 декабря
2
Агент Джикии назвал условие для возвращения игрока в РПЛ
22 декабря
В «Серикспоре» отреагировали на жалобы Юрана
16 декабря
Юран подробно рассказал о долгах в «Серике»
15 декабря
8
На «Серик Беледиеспор» поступила еще одна жалоба в ФИФА
15 декабря
1
Юран пожаловался в ФИФА на «Серик Беледиеспор»
15 декабря
1
Два российских игрока могут сменить клубы в Турции
15 декабря
1
«Фенербахче» при Тедеско выдает впечатляющую серию
14 декабря
1
ФотоИгрока «Фенербахче» обвинили в эксгибиционизме
4 декабря
3
Юран ответил, чем ему запомнился период работы в Турции
23 ноября
2
Тихий сделал заявление об уходе из «Серика»: «Всему есть предел»
21 ноября
Российский футболист расторг контракт с «Сериком»
21 ноября
Икарди отказался от 120 миллионов в Саудовской Аравии
17 ноября
Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги
14 ноября
3
В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за скандала со ставками
10 ноября
1
Россиянин оформил дубль в ворота «Фенербахче» Тедеско
10 ноября
Участник Лиги чемпионов хочет арендовать Месси на четыре месяца
5 ноября
4
Бывший игрок РПЛ возглавляет гонку бомбардиров турецкой Суперлиги
2 ноября
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
31 октября
2
Реакция Мостового на увольнение Юрана из «Серик Беледиеспора»
29 октября
2
Раскрыта сумма неустойки Юрану за увольнение из «Серик Беледиеспора»
29 октября
3
Юрана уволили из турецкого клуба
29 октября
10
Стало известно, как Джикия чувствует себя в Турции
29 октября
3
Представитель Джикии отреагировал на отсутствие защитника в составе сборной России
28 октября
4
Команда Юрана вылетела из Кубка Турции
28 октября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 