Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги

Вчера, 23:35

Бывший главный тренер турецкого «Серика» Сергей Юран рассказал о своем пребывании в клубе.

  • Юран возглавил команду из 2-й по силе лиги Турции летом.
  • Сообщалось, что «Серик» приобрел бизнесмен Туфан Садыгов.
  • В октябре Юран был уволен из клуба.

– Что случилось, почему вы вернулись?

– В конце сентября – начале октября футболисты уже не получали зарплаты и премии. Я их сдержал, потому что пришли португальцы и турки, они знакомы с подобной ситуацией. Я им сказал немного потерпеть, и мы договорились на три недели. Потом футболисты подошли и сказали, что не выйдут на тренировку. Я ответил, что с уважением отнесусь к их решению. Там уже накопилось три–четыре месяца.

– Сколько вы там провели времени?

– С июня. Получил зарплату только за два месяца. Завтра должна состояться первая выплата.

– Если нет, пойдете разбираться?

– Да, с клубом. Я же с ним подписывал контракт.

Источник: «Матч ТВ»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Серик Беледиеспор Юран Сергей
