Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги

Бывший главный тренер турецкого «Серика» Сергей Юран рассказал о своем пребывании в клубе.
- Юран возглавил команду из 2-й по силе лиги Турции летом.
- Сообщалось, что «Серик» приобрел бизнесмен Туфан Садыгов.
- В октябре Юран был уволен из клуба.
– Что случилось, почему вы вернулись?
– В конце сентября – начале октября футболисты уже не получали зарплаты и премии. Я их сдержал, потому что пришли португальцы и турки, они знакомы с подобной ситуацией. Я им сказал немного потерпеть, и мы договорились на три недели. Потом футболисты подошли и сказали, что не выйдут на тренировку. Я ответил, что с уважением отнесусь к их решению. Там уже накопилось три–четыре месяца.
– Сколько вы там провели времени?
– С июня. Получил зарплату только за два месяца. Завтра должна состояться первая выплата.
– Если нет, пойдете разбираться?
– Да, с клубом. Я же с ним подписывал контракт.
