Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай

Новичок «Кайсериспора» Денис Макаров заявил, что в начале января его звали в китайский клуб.

«Это правда. Клуб очень меня хотел, мы общались со спортивным директором, всe было хорошо. Но потом они взяли тренера, а он не был заинтересован во мне.

Причин не знаю. Просто сказал: «Мы не можем его взять». Как, из-за чего – мы не стали задавать вопросы, просто поблагодарили друг друга за общение – и всe.

Это была правдивая история. В первых числах января я был с семьeй в Сочи, мы пару дней прямо плотно с китайцами общались по видео, по звонкам», – рассказал Макаров.