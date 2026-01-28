Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай

Сегодня, 22:47

Новичок «Кайсериспора» Денис Макаров заявил, что в начале января его звали в китайский клуб.

«Это правда. Клуб очень меня хотел, мы общались со спортивным директором, всe было хорошо. Но потом они взяли тренера, а он не был заинтересован во мне.

Причин не знаю. Просто сказал: «Мы не можем его взять». Как, из-за чего – мы не стали задавать вопросы, просто поблагодарили друг друга за общение – и всe.

Это была правдивая история. В первых числах января я был с семьeй в Сочи, мы пару дней прямо плотно с китайцами общались по видео, по звонкам», – рассказал Макаров.

  • Полузащитник забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 121 матче за «Динамо».
  • Его отпустили в «Кайсериспор» бесплатно.
  • В 2021 году Макаров обошелся московскому клубу в 7,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Макаров дебютирует в Турции в матче с действующим чемпионом
Макаров сформулировал причину провала Карпина в «Динамо» 4
Экс-динамовец Макаров подробно высказался о конфликте с Гусевым 2
Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Китай. Суперлига Кайсериспор Динамо Макаров Денис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
57
Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»: подробности
22:39
Корнеев – о футболисте «Спартака»: «Просто забил на все»
22:31
3
Сафонов – в старте «ПСЖ» на решающий матч Лиги чемпионов
21:57
6
«Зенит» потратит на покупку Джона больше, чем ожидалось
21:47
4
Россия – в топ-10 лидеров по тратам на трансферы
21:35
3
«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива»
21:09
2
Романцев объяснил, почему ему нравится работа Карпина в сборной России
20:55
2
ФИФА сообщила о нескольких трансферных рекордах в 2025 году
20:44
Жирков вспомнил, как случайно обматерил Слуцкого в сборной России
20:20
3
Все новости
Все новости
Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай
22:47
Макаров дебютирует в Турции в матче с действующим чемпионом
20:08
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
Вчера, 22:00
ВидеоТедеско дал интервью на русском языке
24 января
4
Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»
22 января
2
Чемпион мира-2018 Канте близок к возвращению в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
14 января
Тедеско взял 1-й трофей с «Фенербахче»
10 января
3
2 клуба заинтересованы в Юране
10 января
Реакция агента Джикии на желание «Антальяспора» избавиться от игрока
10 января
«Антальяспор» хочет избавиться от Джикии
10 января
11
ВидеоБолельщики расшатали стадион на матче в Турции
2025.12.28 12:32
Гоцук – о том, хороший ли игрок Илья Садыгов: «Все все понимают, скажем так»
2025.12.26 18:43
2
Гоцук – о долгах в «Серике»: «Не верил, что после «Химок» такое может быть где-то еще»
2025.12.26 17:31
1
Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом
2025.12.24 11:29
8
Сын Садыгова определился с будущим в «Серик Беледиеспоре»
2025.12.22 17:46
2
Агент Джикии назвал условие для возвращения игрока в РПЛ
2025.12.22 09:29
В «Серикспоре» отреагировали на жалобы Юрана
2025.12.16 13:36
Юран подробно рассказал о долгах в «Серике»
2025.12.15 23:58
8
На «Серик Беледиеспор» поступила еще одна жалоба в ФИФА
2025.12.15 22:22
1
Юран пожаловался в ФИФА на «Серик Беледиеспор»
2025.12.15 21:09
1
Два российских игрока могут сменить клубы в Турции
2025.12.15 10:49
1
«Фенербахче» при Тедеско выдает впечатляющую серию
2025.12.14 11:31
1
ФотоИгрока «Фенербахче» обвинили в эксгибиционизме
2025.12.04 13:38
3
Юран ответил, чем ему запомнился период работы в Турции
2025.11.23 15:15
2
Тихий сделал заявление об уходе из «Серика»: «Всему есть предел»
2025.11.21 18:18
Российский футболист расторг контракт с «Сериком»
2025.11.21 17:31
Икарди отказался от 120 миллионов в Саудовской Аравии
2025.11.17 19:10
Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги
2025.11.14 23:35
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 