Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай

Новичок «Кайсериспора» Денис Макаров заявил, что в начале января его звали в китайский клуб.
«Это правда. Клуб очень меня хотел, мы общались со спортивным директором, всe было хорошо. Но потом они взяли тренера, а он не был заинтересован во мне.
Причин не знаю. Просто сказал: «Мы не можем его взять». Как, из-за чего – мы не стали задавать вопросы, просто поблагодарили друг друга за общение – и всe.
Это была правдивая история. В первых числах января я был с семьeй в Сочи, мы пару дней прямо плотно с китайцами общались по видео, по звонкам», – рассказал Макаров.
- Полузащитник забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 121 матче за «Динамо».
- Его отпустили в «Кайсериспор» бесплатно.
- В 2021 году Макаров обошелся московскому клубу в 7,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»