Юран уверен, что «Серик» выплатит ему долг: «Даже если клуб будет расформирован»

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспора» Сергей Юран рассказал о ситуации с долгом турецкого клуба.

Юран возглавлял команду с июля по октябрь 2025 года.

В «Серике» не платили зарплату.

Тренер подал жалобу в ФИФА.

«Серик» ничего не погасил. Пришла бумага ФИФА – всe признали в том плане, что клуб должен был выплатить деньги. Сейчас пойдут пени.

По-моему, 2 или 3 февраля накладывается трансферный бан. В дальнейшем, в апреле, будет процедура лицензирования. Понятно, что лицензирование без погашения долгов клуб не пройдeт.

Деньги в любом случае будут возвращены. Даже если клуб будет расформирован, но там такого не допустят. Если не выплачивает клуб, то выплачивает ФИФА. Это как страховка – футбольные федерации платят деньги ФИФА на подобные случаи.

Юристы сказали, что деньги в любом случае вернут. Просто, возможно, нужно будет подождать, если клуб обанкротится. Однако банкротство маловероятно – это не история с «Химками», – заявил Юран.