Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран уверен, что «Серик» выплатит ему долг: «Даже если клуб будет расформирован»

Юран уверен, что «Серик» выплатит ему долг: «Даже если клуб будет расформирован»

29 января, 22:10

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспора» Сергей Юран рассказал о ситуации с долгом турецкого клуба.

  • Юран возглавлял команду с июля по октябрь 2025 года.
  • В «Серике» не платили зарплату.
  • Тренер подал жалобу в ФИФА.

«Серик» ничего не погасил. Пришла бумага ФИФА – всe признали в том плане, что клуб должен был выплатить деньги. Сейчас пойдут пени.

По-моему, 2 или 3 февраля накладывается трансферный бан. В дальнейшем, в апреле, будет процедура лицензирования. Понятно, что лицензирование без погашения долгов клуб не пройдeт.

Деньги в любом случае будут возвращены. Даже если клуб будет расформирован, но там такого не допустят. Если не выплачивает клуб, то выплачивает ФИФА. Это как страховка – футбольные федерации платят деньги ФИФА на подобные случаи.

Юристы сказали, что деньги в любом случае вернут. Просто, возможно, нужно будет подождать, если клуб обанкротится. Однако банкротство маловероятно – это не история с «Химками», – заявил Юран.

Еще по теме:
Юран – о новичке «Спартака»: «Не для серьезных задач» 3
«Сити» после поражения в Норвегии посоветовали заменить Гвардиолу на Юрана 6
Юран дал совет Батракову 5
Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Юран Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Головин сделал ассист в матче с «Ренном»
00:30
Подробности взаимоотношений Сауся с тренером «Спартака» Карседо
Вчера, 23:41
1
Смолова обокрали почти на 10 миллионов рублей
Вчера, 23:33
1
АПЛ. «Челси» ушел с 0:2 в дерби (3:2), забив победный на 92-й минуте
Вчера, 22:40
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки с выходцем из второй Бундеслиги (2:2)
Вчера, 22:34
Определены 2 трансферных провала ЦСКА в 2025 году
Вчера, 22:03
2
У Бензема появился конкретный вариант в Европе
Вчера, 21:47
2
Гвардиола выступил в защиту Палестины: «Мы должны с этим бороться»
Вчера, 21:05
28
Орлов описал Глушенкова тремя прилагательными
Вчера, 20:39
4
Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру
Вчера, 20:33
13
Все новости
Все новости
У Бензема появился конкретный вариант в Европе
Вчера, 21:47
2
Юран уверен, что «Серик» выплатит ему долг: «Даже если клуб будет расформирован»
29 января
«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива»
29 января
3
Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай
28 января
Макаров дебютирует в Турции в матче с действующим чемпионом
28 января
1
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
27 января
ВидеоТедеско дал интервью на русском языке
24 января
4
Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»
22 января
2
Чемпион мира-2018 Канте близок к возвращению в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
14 января
Тедеско взял 1-й трофей с «Фенербахче»
10 января
3
2 клуба заинтересованы в Юране
10 января
Реакция агента Джикии на желание «Антальяспора» избавиться от игрока
10 января
«Антальяспор» хочет избавиться от Джикии
10 января
11
ВидеоБолельщики расшатали стадион на матче в Турции
2025.12.28 12:32
Гоцук – о том, хороший ли игрок Илья Садыгов: «Все все понимают, скажем так»
2025.12.26 18:43
2
Гоцук – о долгах в «Серике»: «Не верил, что после «Химок» такое может быть где-то еще»
2025.12.26 17:31
1
Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом
2025.12.24 11:29
8
Сын Садыгова определился с будущим в «Серик Беледиеспоре»
2025.12.22 17:46
2
Агент Джикии назвал условие для возвращения игрока в РПЛ
2025.12.22 09:29
В «Серикспоре» отреагировали на жалобы Юрана
2025.12.16 13:36
Юран подробно рассказал о долгах в «Серике»
2025.12.15 23:58
8
На «Серик Беледиеспор» поступила еще одна жалоба в ФИФА
2025.12.15 22:22
1
Юран пожаловался в ФИФА на «Серик Беледиеспор»
2025.12.15 21:09
1
Два российских игрока могут сменить клубы в Турции
2025.12.15 10:49
1
«Фенербахче» при Тедеско выдает впечатляющую серию
2025.12.14 11:31
1
ФотоИгрока «Фенербахче» обвинили в эксгибиционизме
2025.12.04 13:38
3
Юран ответил, чем ему запомнился период работы в Турции
2025.11.23 15:15
2
Тихий сделал заявление об уходе из «Серика»: «Всему есть предел»
2025.11.21 18:18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 