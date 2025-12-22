Агент Джикии назвал условие для возвращения игрока в РПЛ

Футбольный менеджер Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, не исключил возвращения игрока в РПЛ зимой.

«Джикия доволен своим положением в Турции. Команда сильная, город комфортный, условия отличные. Он находится в хорошей форме, регулярно играет. Если появится интерес со стороны серьезного российского клуба, мы, безусловно, обсудим эту возможность. Но на данный момент подобных предложений не поступало», – заявил Кузьмичев.