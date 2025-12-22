Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент Джикии назвал условие для возвращения игрока в РПЛ

Сегодня, 09:29

Футбольный менеджер Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, не исключил возвращения игрока в РПЛ зимой.

«Джикия доволен своим положением в Турции. Команда сильная, город комфортный, условия отличные. Он находится в хорошей форме, регулярно играет. Если появится интерес со стороны серьезного российского клуба, мы, безусловно, обсудим эту возможность. Но на данный момент подобных предложений не поступало», – заявил Кузьмичев.

  • 32-летний Джикия провел в этом сезоне 13 матчей за «Антальяспор», забил 2 гола.
  • Из-за травмы он не играл за турецкий клуб с 8 ноября.

Еще по теме:
Стало известно, хочет ли Джикия вернуться в Россию 2
Стало известно, предлагали ли «Спартаку» вернуть Джикию 2
«Спартак» принял решение по Джикии 10
Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Антальяспор Джикия Георгий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Три бомбардира борются за «Золотую бутсу»-2025/26
16:16
Погребняк прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
15:45
2
Реакция Газзаева на новость о назначении в клуб РПЛ
15:31
1
71-летний Газзаев может вернуться в клуб РПЛ
15:15
2
Орлов обратился к «Лукойлу»: «Ну что же вы, не понимаете?»
15:00
4
Стало известно место России в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года
14:38
2
Губерниев высмеял предложение наградить Сафонова
14:28
1
Гвардиола пригрозил игрокам «Манчестер Сити»
14:14
Кейн установил рекорд Бундеслиги
13:50
1
8 игроков из российских клубов заявлены на Кубок Африки
13:40
2
Все новости
Все новости
Агент Джикии назвал условие для возвращения игрока в РПЛ
09:29
В «Серикспоре» отреагировали на жалобы Юрана
16 декабря
Юран подробно рассказал о долгах в «Серике»
15 декабря
8
На «Серик Беледиеспор» поступила еще одна жалоба в ФИФА
15 декабря
1
Юран пожаловался в ФИФА на «Серик Беледиеспор»
15 декабря
1
Два российских игрока могут сменить клубы в Турции
15 декабря
1
«Фенербахче» при Тедеско выдает впечатляющую серию
14 декабря
1
ФотоИгрока «Фенербахче» обвинили в эксгибиционизме
4 декабря
3
Юран ответил, чем ему запомнился период работы в Турции
23 ноября
2
Тихий сделал заявление об уходе из «Серика»: «Всему есть предел»
21 ноября
Российский футболист расторг контракт с «Сериком»
21 ноября
Икарди отказался от 120 миллионов в Саудовской Аравии
17 ноября
Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги
14 ноября
3
В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за скандала со ставками
10 ноября
1
Россиянин оформил дубль в ворота «Фенербахче» Тедеско
10 ноября
Участник Лиги чемпионов хочет арендовать Месси на четыре месяца
5 ноября
4
Бывший игрок РПЛ возглавляет гонку бомбардиров турецкой Суперлиги
2 ноября
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
31 октября
2
Реакция Мостового на увольнение Юрана из «Серик Беледиеспора»
29 октября
2
Раскрыта сумма неустойки Юрану за увольнение из «Серик Беледиеспора»
29 октября
3
Юрана уволили из турецкого клуба
29 октября
10
Стало известно, как Джикия чувствует себя в Турции
29 октября
3
Представитель Джикии отреагировал на отсутствие защитника в составе сборной России
28 октября
4
Команда Юрана вылетела из Кубка Турции
28 октября
3
Садыгов впервые прокомментировал ситуацию в «Серик Беледиеспор»
28 октября
4
Юран продолжает работу в «Серике»: подробности
27 октября
1
Агент Гоцука рассказал о ситуации внутри «Серик Беледиеспор»
26 октября
1
Рабинер взбешен катастрофической ситуацией в «Серике» Юрана и Садыгова
26 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 