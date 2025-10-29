Реакция Мостового на увольнение Юрана из «Серик Беледиеспора»

Александр Мостовой высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Серик Беледиеспора».
«Изначально решение Юрана поехать в клуб, которым руководят люди, развалившие «Химки», было странноватым.
Но Сергей же подневольный тренер – ему предложили работу, он поехал и в данном случае сделал всe правильно. Прекрасная страна, сильный чемпионат, хоть это второй дивизион.
При этом команда‑то идет неплохо, находится где‑то в середине турнирной таблицы – это хороший результат для клуба, который только добился повышения», – заявил Мостовой.
- Юран возглавил «Серик» летом.
- Команда занимает 13-е место из 20 во втором дивизионе Турции.
- «Серик» не побеждает с 19 сентября – 3 ничьих и 3 поражения в 6 матчах.
- Сообщалось, что в клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.
Источник: «Матч ТВ»