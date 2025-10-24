В Турции раскрыли подробности кризиса в команде Юрана

«Серик Беледиеспор» испытывает серьезные финансовые проблемы, подтверждает Ajansspor.

Футболисты уже восемь недель не получают зарплаты и премии. Они начали бойкотировать тренировки.

Игроки готовы к открытым формам протеста, если до ноября ситуация не изменится. В частности, планируются официальные обращения в клуб по поводу нарушения контрактных обязательств.

Также у «Серик Беледиеспора» могут возникнуть проблемы с трансферами из-за невыплаты компенсации БАТЭ за Александра Мартынова. Белорусы намерены жаловаться в ФИФА.