Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Турции раскрыли подробности кризиса в команде Юрана

Сегодня, 16:16
1

«Серик Беледиеспор» испытывает серьезные финансовые проблемы, подтверждает Ajansspor.

Футболисты уже восемь недель не получают зарплаты и премии. Они начали бойкотировать тренировки.

Игроки готовы к открытым формам протеста, если до ноября ситуация не изменится. В частности, планируются официальные обращения в клуб по поводу нарушения контрактных обязательств.

Также у «Серик Беледиеспора» могут возникнуть проблемы с трансферами из-за невыплаты компенсации БАТЭ за Александра Мартынова. Белорусы намерены жаловаться в ФИФА.

  • Команду тренирует Сергей Юран, на сезон заявлены 6 российских игроков.
  • Сообщалось, что 50% акций клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов.
  • «Серик» во 2-й по силе турецкой лиге занимает 13-е место.

Еще по теме:
В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности 8
У команды Юрана месяц нет побед 7
Реакция Юрана на новости об увольнении из «Серика» 3
Источник: Ajansspor
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Юран Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761313684
Я предполагал,что Юран -полный "аристократ"-Дэ Билл, но что до такой степени...И его верные оруженосцы,подавшиеся за нимс в Помидорию, под стать шефу. Эти не только "эмиграцию с туризмом спутали", но и вообще жизнь с мечтами.
Ответить
Главные новости
Семь игроков «Локомотива» рискуют пропустить матч с «Зенитом»
19:10
4
Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много»
19:00
3
Домработница обокрала Касильяса: подробности
18:43
2
Реакция Канчельскиса на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
18:35
4
Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможную продажу 50% акций клуба
18:27
1
Пять игроков «Краснодара» рискуют пропустить матч со «Спартаком»
18:18
5
Дасаев поспорил с Аршавиным, назвавшим себя самым популярным российским игроком
18:06
5
ФотоРасписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
17:43
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо
17:31
17
РФС впервые прокомментировал драку с участием арбитра Захарова
17:17
4
Все новости
Все новости
В Турции раскрыли подробности кризиса в команде Юрана
16:16
1
В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности
12:32
8
Защитник «Галатасарая» хочет вернуться в РПЛ
Вчера, 19:10
1
Представитель Абрамовича прокомментировал новость об инвестициях в «Галатасарай»
21 октября
Абрамович станет инвестором лучшего клуба Турции
21 октября
7
У команды Юрана месяц нет побед
20 октября
7
Реакция Юрана на новости об увольнении из «Серика»
14 октября
3
Раскрыта зарплата Юрана в турецком клубе
14 октября
2
В клубе Юрана конфликт между российскими и турецкими футболистами
14 октября
3
Юрану поставили ультиматум в «Серик Беледиеспор»
14 октября
4
Клуб Джикии назначил нового тренера
13 октября
В «Фенербахче» приняли решение по будущему Тедеско
9 октября
Личка – о своей работе в Турции: «Я здесь самый главный осел»
6 октября
«Антальяспор» с Джикией пропустил 5 голов
4 октября
1
Команда Юрана продлила беспроигрышную серию в Турции
29 сентября
2
Мостовой – о возможной отставке Тедеско из «Фенербахче»: «Это вина не Доменико, а природы»
26 сентября
2
ВидеоБывший игрок ЦСКА ударил по щеке партнера по команде
26 сентября
Экс-тренера «Спартака» могут уволить через месяц после назначения
26 сентября
6
ВидеоКоманда Юрана в Турции сыграла вничью, гол у российского игрока
24 сентября
2
Юран отреагировал на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
23 сентября
1
Джикия забил во второй игре подряд в Турции
20 сентября
3
«Газуем»: Юран – о работе в Турции
20 сентября
3
Команда Юрана выиграла 2-й матч подряд в Турции благодаря голу российского футболиста
19 сентября
Тихий ответил на вопрос о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
19 сентября
Реакция Садыгова на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
19 сентября
1
Экс-инвестор «Химок» Садыгов перестал платить зарплату в турецком клубе
19 сентября
6
Кузяев выбрал приоритетную лигу для продолжения карьеры, РПЛ – запасной вариант
18 сентября
1
ФотоЭкс-тренер «Боруссии» Шахин возглавил команду с двумя экс-игроками РПЛ
15 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 