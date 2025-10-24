В Турции раскрыли подробности кризиса в команде Юрана

«Серик Беледиеспор» испытывает серьезные финансовые проблемы, подтверждает Ajansspor.
Футболисты уже восемь недель не получают зарплаты и премии. Они начали бойкотировать тренировки.
Игроки готовы к открытым формам протеста, если до ноября ситуация не изменится. В частности, планируются официальные обращения в клуб по поводу нарушения контрактных обязательств.
Также у «Серик Беледиеспора» могут возникнуть проблемы с трансферами из-за невыплаты компенсации БАТЭ за Александра Мартынова. Белорусы намерены жаловаться в ФИФА.
- Команду тренирует Сергей Юран, на сезон заявлены 6 российских игроков.
- Сообщалось, что 50% акций клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов.
- «Серик» во 2-й по силе турецкой лиге занимает 13-е место.
Источник: Ajansspor