Ташуев объяснил, почему согласился на работу в Первой лиге

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о том, что он оказался невостребованным в РПЛ.

– А после «Ахмата» вас звали в клубы РПЛ?

– Нет. Были какие-то разговоры об интересе, но без конкретики.

– И вас это не задевало?

– Ну, а куда меня могли позвать? В последнее время кто искал и ищет тренера? «Спартак» и «Динамо», так? Но нас туда не позовут.

При всем к нам уважении (а я знаю себе цену), но мне оттуда не позвонят. Почему-то считают, что я и мои коллеги – тренеры из второй восьмерки.

Хотя я несколько раз обыгрывал тот же «Спартак» (улыбается). У «Динамо» – своя история.