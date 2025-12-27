Введите ваш ник на сайте
Ташуев объяснил, почему согласился на работу в Первой лиге

27 декабря, 23:39
2

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о том, что он оказался невостребованным в РПЛ.

– А после «Ахмата» вас звали в клубы РПЛ?

– Нет. Были какие-то разговоры об интересе, но без конкретики.

– И вас это не задевало?

– Ну, а куда меня могли позвать? В последнее время кто искал и ищет тренера? «Спартак» и «Динамо», так? Но нас туда не позовут.

При всем к нам уважении (а я знаю себе цену), но мне оттуда не позвонят. Почему-то считают, что я и мои коллеги – тренеры из второй восьмерки.

Хотя я несколько раз обыгрывал тот же «Спартак» (улыбается). У «Динамо» – своя история.

  • «Енисей» назначил тренера 24 декабря.
  • Он сменил в Красноярске Андрея Тихонова.
  • «Енисей» занимает 13-е место в таблице Лиги PARI с 23 очками.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Енисей Ташуев Сергей
Комментарии (2)
aldo conte
1766907270
В 66 лет лучше работать в 1-й лиге, чем дома лежать на диване.
zigbert
1766925077
Интересно насколько его хватит на этот раз?
