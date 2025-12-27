Ташуев объяснил, почему согласился на работу в Первой лиге

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о том, что он оказался невостребованным в РПЛ.
– А после «Ахмата» вас звали в клубы РПЛ?
– Нет. Были какие-то разговоры об интересе, но без конкретики.
– И вас это не задевало?
– Ну, а куда меня могли позвать? В последнее время кто искал и ищет тренера? «Спартак» и «Динамо», так? Но нас туда не позовут.
При всем к нам уважении (а я знаю себе цену), но мне оттуда не позвонят. Почему-то считают, что я и мои коллеги – тренеры из второй восьмерки.
Хотя я несколько раз обыгрывал тот же «Спартак» (улыбается). У «Динамо» – своя история.
- «Енисей» назначил тренера 24 декабря.
- Он сменил в Красноярске Андрея Тихонова.
- «Енисей» занимает 13-е место в таблице Лиги PARI с 23 очками.
Источник: «Спорт-Экспресс»