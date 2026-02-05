Введите ваш ник на сайте
Сафонову отказали в статусе лучшего футболиста России

Вчера, 15:07
1

Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Сафонов играет в сильнейшем клубе мира, но я не могу назвать его лучшим футболистом России. И лучшим спортсменом тоже. Он один из лучших. У нас есть другие неплохие игроки.

В декабре Матвей сможет претендовать на статус спортсмена года, но у него будут конкуренты. Сегодня он готов к играм лучше, чем Шевалье. Логично, что он проходит в стартовый состав», – заявил Ташуев.

  • 26-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • Он пропустил 18 голов в 23 матчах.
  • Матвей – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.
  • С парижанами российский футболист уже выиграл 6 трофеев.

Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Россия. PARI Первая лига ПСЖ Енисей Сафонов Матвей Ташуев Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1770306522
Заголовок,как будто Сафонов просил.писакли такое же гавно как и зинка бразилбургская
Ответить
