Сафонову отказали в статусе лучшего футболиста России

Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Сафонов играет в сильнейшем клубе мира, но я не могу назвать его лучшим футболистом России. И лучшим спортсменом тоже. Он один из лучших. У нас есть другие неплохие игроки.

В декабре Матвей сможет претендовать на статус спортсмена года, но у него будут конкуренты. Сегодня он готов к играм лучше, чем Шевалье. Логично, что он проходит в стартовый состав», – заявил Ташуев.