Сафонову отказали в статусе лучшего футболиста России

Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.
«Сафонов играет в сильнейшем клубе мира, но я не могу назвать его лучшим футболистом России. И лучшим спортсменом тоже. Он один из лучших. У нас есть другие неплохие игроки.
В декабре Матвей сможет претендовать на статус спортсмена года, но у него будут конкуренты. Сегодня он готов к играм лучше, чем Шевалье. Логично, что он проходит в стартовый состав», – заявил Ташуев.
- 26-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он пропустил 18 голов в 23 матчах.
- Матвей – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.
- С парижанами российский футболист уже выиграл 6 трофеев.
