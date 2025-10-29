Раскрыта сумма неустойки Юрану за увольнение из «Серик Беледиеспора»

Стало известно, сколько «Серик Беледиеспор» заплатит Сергею Юрану за досрочное расторжение контракта.

Увольнение главного тренера обойдется турецкому клубу в 13 миллионов рублей.

Это вся зарплата российского специалиста до конца срока контракта.