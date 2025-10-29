Раскрыта сумма неустойки Юрану за увольнение из «Серик Беледиеспора»

Стало известно, сколько «Серик Беледиеспор» заплатит Сергею Юрану за досрочное расторжение контракта.
Увольнение главного тренера обойдется турецкому клубу в 13 миллионов рублей.
Это вся зарплата российского специалиста до конца срока контракта.
- Юран возглавил «Серик» летом.
- Команда занимает 13-е место из 20 во втором дивизионе Турции.
- «Серик» не побеждает с 19 сентября – 3 ничьих и 3 поражения в 6 матчах.
- Сообщалось, что в клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.
Источник: Legalbet