  • Раскрыта сумма неустойки Юрану за увольнение из «Серик Беледиеспора»

Раскрыта сумма неустойки Юрану за увольнение из «Серик Беледиеспора»

Вчера, 17:57
3

Стало известно, сколько «Серик Беледиеспор» заплатит Сергею Юрану за досрочное расторжение контракта.

Увольнение главного тренера обойдется турецкому клубу в 13 миллионов рублей.

Это вся зарплата российского специалиста до конца срока контракта.

  • Юран возглавил «Серик» летом.
  • Команда занимает 13-е место из 20 во втором дивизионе Турции.
  • «Серик» не побеждает с 19 сентября – 3 ничьих и 3 поражения в 6 матчах.
  • Сообщалось, что в клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.

Источник: Legalbet
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Юран Сергей
...уефан
1761750613
...ну, и обычное уже -"Съесть-та, он съесть, да хто ш иму дасть"(с)...
Ответить
Интерес
1761750835
Так уволен, собираются уволить, или не могут уволить по этой причине???
Ответить
Тинез Розоп
1761754059
Во люди. В турецком отпуске и ещё бабла на ход ноги…(за такой движ Юран красава)
Ответить
