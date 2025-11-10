Введите ваш ник на сайте
В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за скандала со ставками

Вчера, 22:50
1

Ставочный скандал в Турции набирает обороты. Из-за этого уже под санкции попали 1024 игрока.

27 футболистов представляют клубы Суперлиги, такие как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор», «Антальяспор».

Отстранены четыре игрока «Серик Беледиеспора», который до недавнего времени возглавлял Сергей Юран.

Федерация футбола Турции обсуждает с ФИФА возможность открытия внеочередного трансферного окна из-за ситуации во втором и третьем дивизионах. Там из-за дисквалификаций многие команды не могут набрать состав на матчи. В связи с этим турниры пришлось приостановить.

Ранее в Турции арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов, а также 149 арбитров отстранили за незаконные ставки.

Источник: Milliyet
Турция. Суперлига
рылы
1762806658
масштаб такой, что и сравнить не с чем.
