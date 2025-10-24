Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности

В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности

Сегодня, 12:32
8

Телеведущий, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился информацией о ситуации в турецком «Серике», где тренирует Сергей Юран и частью акций владеет Туфан Садыгов.

«Бедный Юран. Бедные наши парни, кто поехал в Турцию в этот чудо-проект «Серик Беледиеспор».

С июля, когда все завертелось: 0 зарплат, 2 раза премии – в самом начале сезона.

И все. Долги за 4 месяца, называется – поехали покорять Турцию.

2 дня команда не тренируется. Туфан на звонки не отвечает.

При этом люди умудряются давать необходимый результат. На матч в эти выходные выйдут. Дальше – неизвестность», – поделился Казаков.

  • «Серик» во 2-й по силе турецкой лиге занимает 13-е место.
  • В команде 6 российских игроков, включая Илью Садыгова и Артема Юрана.
  • Прежний клуб Туфана Садыгова «Химки» обанкротился.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Серик Беледиеспор Юран Сергей
...уефан
1761299048
...ну, надо же! И кто бы мог подумать только?!...
Ответить
Цугундeр
1761299359
) Сладкая парочка. Рахат Юран и Лукум Садыгов.. "Ой мама, Шикидым, Шикидым."(
Ответить
рылы
1761299665
хорошего человека туфаном не назовут.
Ответить
FWSPM
1761304362
главное что илюха и артем при деле. а зарплату получат все кому положено))
Ответить
Spartak_forv@
1761306739
Юран снова жидко Серик
Ответить
