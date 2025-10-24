В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности

Телеведущий, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился информацией о ситуации в турецком «Серике», где тренирует Сергей Юран и частью акций владеет Туфан Садыгов.
«Бедный Юран. Бедные наши парни, кто поехал в Турцию в этот чудо-проект «Серик Беледиеспор».
С июля, когда все завертелось: 0 зарплат, 2 раза премии – в самом начале сезона.
И все. Долги за 4 месяца, называется – поехали покорять Турцию.
2 дня команда не тренируется. Туфан на звонки не отвечает.
При этом люди умудряются давать необходимый результат. На матч в эти выходные выйдут. Дальше – неизвестность», – поделился Казаков.
- «Серик» во 2-й по силе турецкой лиге занимает 13-е место.
- В команде 6 российских игроков, включая Илью Садыгова и Артема Юрана.
- Прежний клуб Туфана Садыгова «Химки» обанкротился.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова