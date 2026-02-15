«Сочи» ради Шамара и Фуртадо пытается избавиться от двух игроков, но они не хотят уходить

«Сочи» готов отпустить защитника Руслана Магаля, чтобы расчистить заявку.
Услуги игрока предложили «Енисею». Ранее его хотел подписать «КАМАЗ», у которого травму получил защитник Роман Мануйлов.
«Сочи» были готовы в рамках арендного соглашения доплачивать Магалю зарплату, однако футболист отказался от перехода.
Также сообщалось о возможном уходе из клуба РПЛ защитника Артeма Макарчука, однако он отказался от всех вариантов, в том числе от аренды в турецкий «Серикспор».
После закрытия во Второй лиге команды «Сочи-2», через заявку которой проходили несколько игроков основного состава, у клуба возникла перенасыщенность по футболистам.
Из-за этого «Сочи» пока не может дозаявить нападающего Шамара Николсона из «Тихуаны» и вингера Густаво Фуртадо из «Краснодара».
- 34-летний Магаль в этом сезоне провел за клуб РПЛ 12 матчей, отметился 1 ассистом.
- 30-летний Макарчук, проведший 3 матча за сборную России в 2022 году, в текущем сезоне сыграл за «Сочи» в 12 встречах.