«Сочи» ради Шамара и Фуртадо пытается избавиться от двух игроков, но они не хотят уходить

«Сочи» готов отпустить защитника Руслана Магаля, чтобы расчистить заявку.

Услуги игрока предложили «Енисею». Ранее его хотел подписать «КАМАЗ», у которого травму получил защитник Роман Мануйлов.

«Сочи» были готовы в рамках арендного соглашения доплачивать Магалю зарплату, однако футболист отказался от перехода.

Также сообщалось о возможном уходе из клуба РПЛ защитника Артeма Макарчука, однако он отказался от всех вариантов, в том числе от аренды в турецкий «Серикспор».

После закрытия во Второй лиге команды «Сочи-2», через заявку которой проходили несколько игроков основного состава, у клуба возникла перенасыщенность по футболистам.

Из-за этого «Сочи» пока не может дозаявить нападающего Шамара Николсона из «Тихуаны» и вингера Густаво Фуртадо из «Краснодара».