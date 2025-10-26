Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»

Сергей Юран не подтвердил свой уход с поста главного тренера «Серик Беледиеспора», но допустил, что это произойдет в ближайшее время.

«Лучше не приезжать на матчи, пока не решены финансовые проблемы. Игроки и тренерский штаб не получают зарплату. Я ничем не могу им помочь.

Мне нравится работать здесь, это очень сильная лига. Но если команда не тренируется – о каком футболе может идти речь?

Сейчас я буду анализировать ситуацию. Если мы не найдем позитивного решения – мне придется уйти.

Я не вижу перспектив. К сожалению, проделана большая работа, но сейчас тут большие проблемы», – сказал тренер.