Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»

Сергей Юран не подтвердил свой уход с поста главного тренера «Серик Беледиеспора», но допустил, что это произойдет в ближайшее время.
«Лучше не приезжать на матчи, пока не решены финансовые проблемы. Игроки и тренерский штаб не получают зарплату. Я ничем не могу им помочь.
Мне нравится работать здесь, это очень сильная лига. Но если команда не тренируется – о каком футболе может идти речь?
Сейчас я буду анализировать ситуацию. Если мы не найдем позитивного решения – мне придется уйти.
Я не вижу перспектив. К сожалению, проделана большая работа, но сейчас тут большие проблемы», – сказал тренер.
- Юран возглавил «Серик» летом.
- Команда занимает 13-е место из 20 во втором дивизионе Турции.
- «Серик» не побеждает с 19 сентября – 3 ничьих и 2 поражения в 5 матчах.
- Сообщалось, что в клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.
Источник: Haberler