Юран одним словом описал Симоняна

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на уход из жизни Никиты Симоняна.

– Сейчас весь российский футбольный мир скорбит из-за ухода из жизни Никиты Симоняна. Каким он вам запомнился?

– Никита Павлович – настоящая легенда! Мне запомнился один его совет: «Если хочешь добиться больших высот в футболе, то нужен характер. Ты всегда должен быть голодным и амбициозным. А если достиг определенных высот, ни в коем случае не останавливайся! Выжимай из себя максимум, совершенствуйся».

Очень обаятельный человек, простой в общении. С ним всегда можно было поговорить на любые темы. Мы с интересом слушали его рассказы о футбольной карьере.

Печально, когда мэтры советского и российского футбола уходят из жизни. Светлая память Никите Павловичу!