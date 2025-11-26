Юран одним словом описал Симоняна

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на уход из жизни Никиты Симоняна.
– Сейчас весь российский футбольный мир скорбит из-за ухода из жизни Никиты Симоняна. Каким он вам запомнился?
– Никита Павлович – настоящая легенда! Мне запомнился один его совет: «Если хочешь добиться больших высот в футболе, то нужен характер. Ты всегда должен быть голодным и амбициозным. А если достиг определенных высот, ни в коем случае не останавливайся! Выжимай из себя максимум, совершенствуйся».
Очень обаятельный человек, простой в общении. С ним всегда можно было поговорить на любые темы. Мы с интересом слушали его рассказы о футбольной карьере.
Печально, когда мэтры советского и российского футбола уходят из жизни. Светлая память Никите Павловичу!
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
Источник: «Спорт-Экспресс»