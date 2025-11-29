Реакция Орлова на решение «Зенита» не надевать траурные повязки

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с траурными повязками «Зенита» на кубковом матче с «Динамо» (1:0).

Футболисты «Зенита» вышли на игру с повязками в связи со смертью Никиты Симоняна.

Однако перед стартовым свистком почти вся команда сняла повязки.

С символом скорби матч провел только защитник Нуралы Алип.

– После матча «Динамо» – «Зенит» обсуждается, что футболисты «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне. Некоторые считают, что сняли намеренно.

– Честно говоря, я на это даже не обратил внимания. Комментаторы не говорили об этом. Надо спросить клуб. То, что к Симоняну они относились и относятся хорошо, в этом нет сомнений. Особенно Сергей Семак. И все те, кто в клубе. Не знаю, по какой причине это произошло.

– Не хочется верить в то, что это намеренно произошло?

– Да ну что вы! Глупость.