Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Орлова на решение «Зенита» не надевать траурные повязки

Реакция Орлова на решение «Зенита» не надевать траурные повязки

Сегодня, 12:56
11

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с траурными повязками «Зенита» на кубковом матче с «Динамо» (1:0).

  • Футболисты «Зенита» вышли на игру с повязками в связи со смертью Никиты Симоняна.
  • Однако перед стартовым свистком почти вся команда сняла повязки.
  • С символом скорби матч провел только защитник Нуралы Алип.

– После матча «Динамо»«Зенит» обсуждается, что футболисты «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне. Некоторые считают, что сняли намеренно.

– Честно говоря, я на это даже не обратил внимания. Комментаторы не говорили об этом. Надо спросить клуб. То, что к Симоняну они относились и относятся хорошо, в этом нет сомнений. Особенно Сергей Семак. И все те, кто в клубе. Не знаю, по какой причине это произошло.

– Не хочется верить в то, что это намеренно произошло?

– Да ну что вы! Глупость.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Зенит» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 30 ноября 2025
Орлов одним словом описал свои отношения с Соболевым 3
Медведев одним словом ответил, как чувствует себя на новой должности 3
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий Симонян Никита
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1764410807
Так сняли или повязки упали ? Вы там как-то определитесь!
Ответить
Номэд
1764410869
Просто вшивый зпрф!
Ответить
Cleaner
1764411221
Зенит российского футбола...
Ответить
Спартач80
1764411620
Это характеризует Зенит...
Ответить
За что бан ?
1764412159
Если бы всё обстояло так ,как пытается преподнести адепты свинарика - игрокам Зенита не пришлось снимать траурные повязки , т.к. они бы их вообще не одевали . Им вообще плевать на траур , просто появился "конкретный" шанс для предъявы .
Ответить
Spartak_forv@
1764412409
Зачем лишний раз акцентировать на этом внимание?Не нужно заниматься ерундой и делать из мухи слона
Ответить
Интерес
1764413505
Да, к Симоняну они относятся так же хорошо, как к Льву Ивановичу Яшину, мы помним...Не все, конечно, но газпромыши-точно, у них кумиры-ворчалкины и Бурчалкин.
Ответить
FWSPM
1764413596
Симонян легенда Спартака это главное обьяснение
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
12
Орлов уличил Семака в ошибке: «Это тренерский просчет»
15:15
Реакция «Динамо» на новость об интересе к спартаковцу Денисову
14:40
2
ФотоКучаев и фигуристка Радионова ждут 2-го ребенка
14:02
1
Игрок «Ростова»: «После ухода Карпина мы почувствовали свободу»
13:53
4
Гусев рассказал, что изменил в «Динамо» после Карпина
13:19
1
Реакция Орлова на решение «Зенита» не надевать траурные повязки
12:56
11
Вердикт ЭСК по решениям Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА
12:36
7
Орлов одним словом описал свои отношения с Соболевым
11:49
7
Ожидания Титова от матча «Балтика» – «Спартак»
11:28
1
Все новости
Все новости
Спартаковец Ву ответил на вопрос о получении паспорта РФ
15:34
Игрок ЦСКА оценил шансы на победу в премии Пушкаша
14:59
1
Глава «Динамо» прояснил будущее Гусева
14:46
1
Трагическое заявление Лещенко о будущем «Динамо» и своей жизни
14:31
ФотоЗрители матча «Акрон» – «Пари НН» не видят мяч: «Куда-то все бегут, а зачем – непонятно»
14:21
«Уверен»: прогноз Мостового на «Балтика» – «Спартак»
13:43
3
Определен лучший клуб РПЛ по работе с молодежью
13:31
Гусев рассказал, что изменил в «Динамо» после Карпина
13:19
1
Реакция Орлова на решение «Зенита» не надевать траурные повязки
12:56
11
Где смотреть матч «Зенит» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 30 ноября 2025
12:48
ФотоНа матче «Акрон» – «Пари НН» будет красный мяч, но не из-за снега
12:47
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 30 ноября 2025
12:46
Где смотреть матч «Краснодар» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 30 ноября 2025
12:44
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 30 ноября 2025
12:42
Вердикт ЭСК по решениям Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА
12:36
7
Рабинер отреагировал на обвинения в адрес Гусева, что он «сплавил» Карпина
12:27
1
Газзаев негласно участвует в тренировочном процессе клуба РПЛ
12:16
Орлов одним словом описал свои отношения с Соболевым
11:49
7
Ожидания Титова от матча «Балтика» – «Спартак»
11:28
1
Позиция Тикнизяна насчет возвращения в РПЛ
11:16
4
Гусев: «Карпин делал в «Динамо» все возможное, но не пошло»
10:58
1
«Стало полегче»: Фомин – об уходе Карпина из «Динамо»
10:53
12
37-летний Думбия сделал заявление о своем будущем
10:36
Рабинер предсказал точный счет матча «Балтика» – «Спартак»
10:27
2
«Это не потеря»: Бубнов призвал не скорбеть по Симоняну
10:19
17
Список дисквалифицированных на 17-й тур РПЛ
10:07
3
Смелый прогноз Генича на матч «Балтика» – «Спартак»
09:58
15
Зайнутдинов назвал напиток, на который планирует подсадить все «Динамо»
09:52
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 