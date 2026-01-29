Зырянов рассказал о трансфере Джона Джона в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что клуб еще летом хотел оформить трансфер полузащитника Джона Джона из «Брагантино»

«Джон Джон – сильный футболист. Мы хотели его забрать еще летом, но футбольный клуб «РБ Брагантино» попросил нас, чтобы мы приходили зимой, а пока оставили бы этого игрока им.

Эти полгода мы наблюдали за ним, за эти месяцы он стал только сильнее, много забил голов и отдал голевых передач. Наверное, это связано с тем, что он очень хотел в нашу команду и проявлял себя очень сильно, поэтому мы рады, что человек, зная, что будет разговор о его переходе в «Зенит», не остановился и продолжил забивать. Мы довольны этим трансфером», – сказал Зырянов.