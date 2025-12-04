Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о фигуре бывшего тренера команды Деяне Станковиче.
«Со Станковичем персонально не удалось попрощаться, тогда я был в сборной.
Какие воспоминания остались о нeм? Только положительные. Это тот тренер, который поверил в меня, при нeм я очень много играл. Поэтому я ему благодарен», – сказал Дмитриев.
- Московский клуб уволил сербского специалиста 11 ноября.
- Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
Источник: Metaratings