Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о фигуре бывшего тренера команды Деяне Станковиче.

«Со Станковичем персонально не удалось попрощаться, тогда я был в сборной.

Какие воспоминания остались о нeм? Только положительные. Это тот тренер, который поверил в меня, при нeм я очень много играл. Поэтому я ему благодарен», – сказал Дмитриев.